10 июня 2023

10 июня 2023 18:53

Оттенок красного яблока — еще один модный цвет лета 2023

Coperni весна-лето 2023

Вэтом сезоне на подиумах было неожиданно много ярких оттенков: дизайнеры предлагали облачаться во все цвета радуги с ног до головы. И если весной мы с удовольствием носили оттенки сливочного масла и черничного мороженого, летом их хочется сменить на что-то более яркое. Среди трендовых цветов нашелся идеальный вариант - оттенок красного яблока. Этот яркий, но в то же время благородный красный подойдет всем и с легкостью украсит любой, даже самый базовый образ. Мы внимательно изучили модные показы сезона весна-лето 2023 и выбрали самые модные способы носить актуальный оттенок. 

Acne Studios весна-лето 2023

Givenchy весна-лето 2023

Не стоит путать оттенок красного яблока с цветом года Viva Magenta - этот цвет куда чище, ведь в нем нет малинового подтона. На подиумах оттенок красного яблока чаще всего можно было встретить в тотал-луках. И это неудивительно: даже вещи самого простого кроя (посмотрите хотя бы на платье макси из коллекции Givenchy) сразу выглядят очень эффектно, благодаря яркому цвету. Впрочем, модели более сложной конструкции в ярко-красном оттенке смотрятся ничуть не хуже. Комплект из топа и юбки с объемными деталями Acne Studios, кожаный сарафан Chloé, и сложная конструкция их трикотажа Michael Kors - все эти луки хорошо смотрелись бы и в бежевом или черном цвете, однако этот оттенок красного придает им особый шик. 

Michael Kors весна-лето 2023

Впрочем, если облачаться в цвет красного яблока с ног до головы вы не готовы - не беда. Ничуть не хуже он будет смотреться и в качестве цветового акцента в более спокойном образе. Это может быть только одна вещь: например, юбка, брюки или блузка: в окружении вещей базовых оттенков красный цвет выглядит не менее эффектно. Можно сделать его лишь небольшим вкраплением: например, выбрать красную сумку, очки в пластиковой оправе или крупные украшения. Главное - не бояться экспериментировать. Ведь лето - лучшее время, чтобы решиться на ярки наряды, даже если в течение остального года вы предпочитаете тотал-блэк. 

Dolce Gabbana весна-лето 2023

Loewe весна-лето 2023

Chlo весна-лето 2023

Ami весна-лето 2023

Blumarine весна-лето 2023

thesymbol.ru


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