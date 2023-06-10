Одеться сказочной русалкой: mermaidcore — главный (и самый причудливый) тренд лета 2023

От новостей об очередных "-корах" уже слегка укачивает. Над волшебной способностью многочисленных подписчиков тиктока превращать в тренд и "эстетику" все, что попадается им на пути, много иронизируют. Но иногда в этом бесконечном потоке все-таки случаются кейсы, заслуживающие внимания. Например, заметно набравший силу к лету mermaidcore. Рассказываем, что это такое - и почему он претендует на звание главного тренда этого сезона, способного потеснить даже вездесущую "тихую роскошь" и барбикор.

Что же скрывается за витиеватым названием? Все очень просто. Имя этого тренда образовано от слова mermaid, что в переводе с английского значит "русалка". Соответственно, mermaidcore - это "русалочий" стиль. И под него подходит все, что в теории могла бы надеть сказочная морская жительница - от украшений с жемчугом и ракушками и сумок в форме рыб до сияющих "чешуйчатых" платьев с длинным шлейфом. Простор для фантазии практически бесконечен - этот тренд прекрасен ровно тем, что никаких четко очерченных границ у него нет. Поддержать тему можно и трендовой юбкой макси, похожей на русалочий хвост, и простой ниткой жемчуга. А можно дать волю фантазии, решившись на "мокрое" платье (эталонные делает бренд Di Petsa) и необычный клатч в форме морской раковины. Никаких ограничений - полный стилистический карт-бланш.

Откуда же взялась эта эстетика? Идея витала в воздухе уже некоторое время. Ее то и дело подхватывали разные дизайнеры - от Донателлы Версаче, пару лет назад нарядившей сказочной русалкой Ирину Шейк, до Димитры Петсы, придумавшей те самые "мокрые" платья. Но на то, чтобы "настояться", набрать обороты и превратиться в настоящий глобальный тренд, "русалочьему" кору понадобилось несколько сезонов. И изящное напоминание в виде свежей киноадаптации классического мультфильма Disney "Русалочка", вызвавшей немало споров (чего стоят только пересуды о темнокожей актрисе Хэлли Бейли в главной роли). Но основной движущей силой, как это обычно и бывает, стала ностальгия. Mermaidcore завязан на эстетике нулевых - времени, когда "русалочья" тема переживала расцвет. Вспомнить хоть культовый для тогдашних подростков сериал "H2O: Просто добавь воды" о школьницах, неожиданно получивших магическую силу и чешуйчатые хвосты впридачу. Новый тренд дает этой ностальгии выход, облекает ее в осязаемую форму и делает все, чтобы мы не могли ей сопротивляться. Да и зачем?

В конце концов, именно ностальгия - один из самых приятных сортов эскапизма. А в наши непростые времена он жизненно необходим. И если костюм сказочной русалки способен заставить вас хоть ненадолго отвлечься от тревожной новостной повестки, то это уже удачная инвестиция. Даже если при других обстоятельствах вы бы никогда не подумали в этом ключе о платье в пайетках. Внешние обстоятельства серьезно меняют оптику даже в таких легкомысленных, казалось бы, вопросах.

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