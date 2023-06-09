Белые платья-рубашки на все случаи лета

Выбор платья на каждый день может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Идеальное повседневное платье должно отвечать сразу нескольким критериям. Быть красивым, но не слишком вычурным. Практичным, но эффектным. Хорошо сидеть по фигуре, но быть комфортным в носке. Легко вписываться в самые разные образы, но иметь свой характер. Попытки соблюсти все эти критерии и найти тот самый баланс часто заводят в тупик. А все потому что мы нередко забываем про самые очевидные опции, которые на самом деле лежат на поверхности и всегда ждут своего часа. В данном случае это платья-рубашки, которые идут всем, никогда не выходят из моды и актуальны 12 месяцев в году. Но для лета, конечно же, идеальны белые.

Это платье давно вышло за рамки формата удлиненной классической рубашки. Дизайнеры всячески экспериментируют с разными тканями и декором, добавляют пояса, корсетные вставки, вышивку и изящные драпировки. Если в вашем гардеробе нет еще ни одного платья-рубашки, начать все же рекомендуем с классики. Носить такую вещь можно будет как самостоятельно, так и в паре с легкими брюками - в качестве туники. Для этого просто застегните несколько верхних пуговиц, а нижнюю часть оставьте расстегнутой: пусть она изящно колышется с каждым дуновением ветра. Если база наскучила, обратите внимание на модели необычного приталенного кроя, дополненные поясом, объемными рукавами с акцентными манжетами.

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