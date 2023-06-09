9 июня 2023

9 июня 2023 15:23

Летний маст-хэв: 5 универсальных льняных жакетов

Жакет - незаменимая основа любого гардероба. И если весь год мы носим плотные модели из костюмной шерсти, меняя под ними топы на кашемировые водолазки, то в теплое врем года от любимого гардеробе приходится отказываться. Однако, если вы не можете представить свою жизнь без жакета даже в жаркую погоду, на помощь придут модели изо льна. Этот натуральный материал отлично дышит и отводит влагу, но при этом выглядит по-прежнему благородно и "дорого". Так что такой жакет пригодится летом для самых разных случаев: от похода в офис до прогулки в парке. 

Эльза Хоск

Выбрать правильный бежевый жакет, который впишется в любой образ и не потеряет актуальности в несколько следующих сезонов, не так уж и трудно. Крой пиджака должен быть прямым, а посадка - классической или оверсайз. Да, сейчас на модную арену вернулись приталенные модели, но они также быстро могут ее покинуть. Так что если вы хотите сделать одну покупку на годы вперед, лучше ориентироваться на классические фасоны. Жакет может быть чуть удлиненным, двубортным или однобортным и обязательно без лишнего декора. Что касается цвета - здесь вас ничего не ограничивает. Летом безусловно предпочтительнее светлые оттенки, однако если вы не можете представить себя без жакета черного цвета - он тоже отлично подойдет. Хорошей альтернативой черному станет шоколадный - он такой же универсальный, но смотрится куда интереснее. Впрочем, не стоит забывать традиционно летних цветах, вроде розового и сиреневого. 

LOVE REPUBLIC, 9 999 руб.

LIM , 8 999 руб.

RALPH LAUREN, 99 750 руб.

12 STOREEZ, 17 980 руб.

CHARUEL, 17 990 руб.

thesymbol.ru


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