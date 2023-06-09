Самая удобная обувь для пляжа и города

Поиск удобной, но при этом стильной обуви на лето - задача, что называется, "со звездочкой". Идеальная пара должна соответствовать целому ряду критериев: не иметь каблуков (они, как известно, не добавляют удобства), зато обладать удобной колодкой, быть стильными, но не слишком витиеватыми (дополнительные детали тоже могут сказывать на комфорте) и, наконец, обладать открытым силуэтом - в противном случае в них будет попросту жарко. Если вы думаете, что список подходящих опций исчерпывается сандалиями, шлепанцами и вьетнамками, то вы глубоко заблуждаетесь. Есть еще как минимум один подходящий вариант.

Речь идет о резиновых клогах. Изначально эта модель, произошедшая от голландских кломпов, создавалась из кожи с деревянной подошвой. Однако результатом экспериментов производителей обуви стала та же форма, но в мягкой и комфортной резине. И если поначалу это ноу-хау ассоциировалось исключительно с брендом Crocs, то впоследствии появилось гораздо больше опций. В этом сезоне, например, свои резиновые клоги вышли у Ecco: футуристичную модель Cozmo Slides уже успела оценить Тина Кунаки. Еще пару лет назад ультрамодные клоги Puddle из резины выпустили Bottega Veneta - и с тех пор они не утратили актуальности.

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