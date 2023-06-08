Главная покупка лета — белоснежный брючный костюм. Где купить

Черные, серые и темно-синие брючные костюмы - безусловная вечная классика и база гардероба. Правда, актуальны они в основном в холодное время года. С приходом первого тепла и яркого солнца гораздо уместнее становятся светлые тона, вплоть до кипенно-белого. Потому и классические строгие двойки окрашиваются в эти оттенки. А значит, белоснежный костюм становится базой на весну и лето. Тем более что не за горами сезон свадеб, выпускных и других торжественных событий - и вам в любом случае понадобится хотя бы один соответствующий таким поводам образ. И белый костюм - то, что нужно.

Весной и летом 2023 носите брючные костюмы везде: от деловых встреч до прогулок в парке. Можно создать монохромный белый тотал-лук, сочетая костюм с белоснежным топом, рубашкой или блузой. Любителям контрастов рекомендуем добавить ярких деталей - это может быть обувь, аксессуары или топ-бра под костюмом. Если надоест носить пиджак и брюки вместе, их всегда можно сделать частью других образов. Верхнюю часть костюма можно смело сочетать с джинсами и брюками карго, джинсовыми юбками и платьями-комбинациями. Нижнюю - со всем от топов с разрезами до толстовок и бомберов, главное не ограничивать свое воображение.

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