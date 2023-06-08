Льняной блонд — идеальный оттенок, чтобы обновить имидж к лету

Летом наибольшей популярностью традиционно пользуются светлые окрашивания с естественным эффектом выгоревших волос. Такие окрашивания практически не травмируют волосы (особенно, если сравнивать с популярными прошлой зимой платиновым и пепельным оттенками блонда), не требуют регулярного обновления и достаточно аккуратно отрастают. Отличный пример такого окрашивания - "льняной" блонд. Холодный, объемный, но при этом очень натуральный оттенок покорил сердца миллионов модниц по всему миру. Так что если вы искали универсальный вариант на лето, присмотреться рекомендуем именно к нему.

Почему блонд "льняной"? Оттенок достаточно сложный и сочетает в себе сразу несколько оттенков натурального холодного блонда и русого, за счет чего очень напоминает цвет натуральной льняной нити. "Льняной" блонд состоит из тонов серой бежевой палитры и при этом полностью исключает рыжий и другие теплые оттенки. Так что если ваши волосы от природы имеют теплый подтон, будьте готовы регулярно делать тонировку. Чтобы добиться необходимого эффекта объемного цвета, окрашивание должно быть многослойным. Верхние пряди должны быть чуть светлее основной массы волос - как если бы они просто выгорели на солнца, а концы - чуть светлее, чем волосы у основания.

Несмотря на всю свою естественность, "льняной" блонд - это по-прежнему блонд, а значит и ухода он требует соответствующего. Даже если ваш мастер использует самую качественную косметику, осветление - очень травмирующий процесс для волос. Поэтому не забывайте о регулярном использовании масок для увлажнения и питания, защищайте волосы от высоких температур при помощи термозищитного средства, а также регулярно тонировать волосы. Это поможет не только освежить их цвет, но и заполнить волосы изнутри и придать им здоровый вид.

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