Как вписать жакет розового цвета в летний гардероб

Классический жакет с объемными плечами - один из главных маст-хэвов в любом гардеробе. Пожалуй, арсенале каждой модницы найдется черный или бежевый жакет (а то и оба). Однако этим летом мы предлагаем обратить внимание на более яркий цвет, а конкретно - на розовый. Этот цвет и так был настоящим хитом сезона, а благодаря активному пиару фильма "Барби" с Марго Робби и стиля "барбикор", полюбился даже тем модницам, которые обычно предпочитают тотал-блэк. Причем внедрить ультрамодный цвет в гардероб мы предлагаем именно при помощи жакета, и вот почему.

Розовый жакет - вещь куда более универсальная, чем может показаться на первый взгляд. Носить его можно со множеством вещей. Любимый способ героинь стритстайла - яркие брючный костюм. Составить такой лук очень просто (как минимум не придется думать о сочетаемости цветов), а выглядит он невероятно эффектно. С парой лоферов или слинг-бэков на плоском ходу его можно смело надевать в офис, с кроссовками - на прогулку или воскресный бранч с друзьями, а с изящными босоножками на каблуке и миниатюрной сумкой - на вечеринку и даже в театр.

Впрочем, если облачаться в розовый с ног до головы вы пока не готовы, яркий жакет станет эффектным цветовым акцентом в образе. Возможно, вы никогда об этом не догадывались, но розовый здорово сочетается с большинством цветов. Конечно, проще всего будет с вещами базовых оттенков - черным, белым, серым и бежевым. Ничуть не хуже практически любой оттенок розового будет смотреться с денимом, так что яркий жакет можно смело сочетать с ультрамодными джинсовыми макси.

Сам жакет выбрать нетрудно. Крой должен быть прямым, а посадка - классической или оверсайз. Да, сейчас на модную арену вернулись приталенные модели, но они также быстро могут ее покинуть. Так что если вы хотите сделать одну покупку на годы вперед, лучше ориентироваться на классические фасоны. Жакет может быть чуть удлиненным, двубортным или однобортным и обязательно без лишнего декора.

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