Зачем люди носят солнцезащитные очки в помещении?

Есть вечные вопросы, на которые ни у кого, на первый взгляд, нет ответов. Ну или эти ответы просто не лежат на поверхности. Обычно они касаются каких-то вещей, которые либо не имеют практического смысла, либо этот смысл не совсем очевиден обывателю. Зачем на джинсах нужен маленький карман? Почему нижнюю пуговицу мужского пиджака не принято застегивать? И, конечно, самый противоречивый и волнующий вопрос всех времен: зачем люди носят солнцезащитные очки в закрытом помещении? Листая фотографии с модных показов, вы наверняка не раз обращали внимание на редакторов и инфлюенсеров, сидящих в первом ряду в очках, закрывающих половину лица. Очевидно, что никакого солнца там нет (если, конечно, шоу не проходит под открытым небом). Быть может, мы чего-то не знаем на этот счет? Попробуем разобраться.

Первая из возможных причин до жути банальна: очки - такая же часть модного образа, как туфли, сумка или платье. И раз они подбираются к луку не менее тщательно, то с чего бы снимать их, заходя в помещение? Для многих знаменитостей и профессионалов фэшн-индустрии темные очки даже стали своего рода визитной карточкой. Например, для Анны Винтур. Легендарный главред американского Vogue крайне редко появляется на публике без любимых очков Chanel. Ее привычка везде появляться в них стала постоянным источником шуток и городских легенд. Многие иронизируют, что так "ядерная Винтур", как прозвали ее коллеги и бывшие подчиненные, скрывает от окружающих свои красные дьявольские зрачки. Шутки шутками, но на деле смысл этого аксессуара скорее всего куда глубже. Для человека подобного статуса очки - своего рода броня, щит от внешнего мира. Именно они служат и маскировкой, и защитой. И, конечно, позволяют сохранять хладнокровный и безучастный вид и не показывать эмоций, даже если увиденная коллекция вызвала разочарование. Сама же Винтур резонно замечала, что очки очень выручают, когда она чувствует себя уставшей: они отлично скрывают это обстоятельство.

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНОГО СТАТУСА ОЧКИ - СВОЕГО РОДА БРОНЯ, ЩИТ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА. ИМЕННО ОНИ СЛУЖАТ И МАСКИРОВКОЙ, И ЗАЩИТОЙ.

Еще одним известным фанатом темных очков в любой ситуации был Карл Лагерфельд. "Кайзер" сделал их такой же узнаваемой частью своего образа, как белоснежный хвост и черные кожаные митенки. Будучи большим любителем складывать легенды и запутывать следы, он каждый раз объяснял свое пристрастие к этому аксессуару по-разному. Так, в одних интервью он говорил, что скрывает таким образом свою близорукость, потому что "близорукие люди без очков выглядят, как маленькие собачки, которые хотят, чтобы их приютили". В других интервью он пересказывал историю о том, как в юности очки якобы спасли его от попадания в глаза осколков от разбившегося стакана. А еще любил сравнивать их с макияжем глаз, который можно в любой момент снять. Что из этого было правдой, известно разве что ему самому. Но что-то нам подсказывает, что это, как и в случае с Винтур, больше про психологию, чем про практические соображения.

Впрочем, есть и иное объяснение пристрастия именно фэшн-индустрии к ношению солнцезащитных очков в помещении. Недели моды - то еще испытание для глаз. За день нужно отсмотреть несколько показов и презентаций. И каждый раз это драматичная смена освещения. С солнечной улицы приходится заходить в темный зал, который с началом шоу резко озаряется пронзительным светом ламп и вспышек камер фотографов. Все это - огромная нагрузка на зрение. Чтобы ее снизить, многие используют очки с затемненными линзами. Но большинство, впрочем, о таком и не думает. Многие посетители показов (особенно те, кто только недавно попал в индустрию) стремятся подражать старшим коллегам. И носят очки, чтобы казаться круче и статуснее. Но давайте будем честными: в большинстве случаев это выглядит забавно. Самоирония еще никому не помешала - так что лучше расслабить лицо, улыбнуться и снять, наконец, эти темные очки. Без них одежду видно куда лучше - а не ради нее ли люди приходят на показы?

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