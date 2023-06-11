11 июня 2023

11 июня 2023 10:40

Chloe анонсировал совместную капсулу с модным брендом Анджелины Джоли

Французский модный дом Chloe представит совместную капсулу с новым брендом актрисы Анджелины Джоли Atelier Jolie. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дом Chloe станет первым партнером нового бренда одежды Анджелины Джоли Atelier Jolie, о запуске которого актриса рассказала в прошлом месяце.

"Chloe с гордостью сообщает о сотрудничестве с творческим сообществом Atelier Jolie по созданию эксклюзивной женской коллекции прет-а-порте", - говорится в заявлении французского модного дома.

Все эскизы были созданы креативным директором Chloe Габриэлой Херст совместно с Анджелиной Джоли. В коллекции будут представлены преимущественно вечерние наряды, вдохновленные гардеробом Джоли.

"С того момента, как я услышала о концепции бренда Atelier Jolie, я сразу поверила в него. Для меня честь, что Chloe станет первым творческим партнером Atelier Jolie, так как мы разделяем одни и те же высокие идеалы и стандарты", - сказала Габриэла Херст.

В свою очередь, Анджелина Джоли выразила надежду, что в нарядах из совместной капсулы с Chloe "все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво". Актриса отметила, что вырученные от продажи коллекции средства будут вложены в обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie.


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