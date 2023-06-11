11 июня 2023

11 июня 2023 14:15

Перечислены главные тренды лета 2023 года

Журналисты Glamour перечислили главные тренды лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь модные редакторы призвали читателей обратить внимание на брюки с заниженной линией талии и предметы гардероба с цветочным принтом. Кроме того, согласно подборке, в моду войдут прозрачные вещи - подобные наряды, в частности, представлены в ассортименте брендов Erdem, Prada, Miu Miu, Valentino, Bottega, Chanel, Tom Ford и других.

Помимо этого, актуальность обретут синий, розовый и черный цвета, а также изображение сердец на одежде, пайетки и образы, выполненные в оттенках заката солнца. Среди прочего трендовыми стали наряды в бельевом стиле и платья с бахромой.

"К тому же присмотритесь к ярким сумкам и асимметричным костюмам - интересный крой на пике в этом сезоне", - заключили журналисты.


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