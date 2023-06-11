Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки

Парикмахер и визажист Андреа Клэр назвала визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на современную версию прически шегги, которая представляет собой мягкие слои рваных прядей и челки и создает эффект беспорядка на голове. В качестве примера она привела образ героини популярного сериала "Бортпроводница", роль которой сыграла актриса Кейли Куоко.

Кроме того, скрыть возрастные изменения, в том числе морщины, поможет классический боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком - прим. "Ленты.ру"). По словам Клэр, данная стрижка отлично подойдет тем, кто любит сушить волосы естественным способом или с помощью фена.

В заключение эксперт выделила челку-шторку, которую предпочитает носить актриса и продюсер Голди Хоун. "Это быстрый способ смягчить черты лица. При этом можно поиграть с пробором, чтобы сделать образ более нежным", - объяснила Клэр.