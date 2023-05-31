Самый модный цвет лета 2023 — оттенок черничного мороженого

Есть много вариантов того, как появляются модные оттенки - от выбора института Pantone до выбора каким-либо брендом одного цвета в качестве визитной карточки. Но одно мы знаем точно: в весенне-летнем сезоне неизменно становятся модными аппетитные оттенки освежающего мороженого. Оно и понятно: не зимой же нам вспоминать о ледяном десерте. В этот раз выбор дизайнеров пал на цвет черничного пломбира - что-то среднее между нежно-голубым и фиолетовым. Особенно красиво он смотрится в монохромном варианте, но и в сочетании с белым или другими пастельными оттенками будет ничуть не хуже.

Где искать образцы этого оттенка? В коллекциях Nensi Dojaka, 16Arlington, Victoria Beckham, Brandon Maxwell и Cecilie Bahnsen. Выбирайте сами: соблазнительное облегающее платье с глубоким декольте или наряд принцессы с пышной юбкой. В плане кроя и стиля дизайнеры дают полный карт-бланш. Как и в вопросе стилизации. Лодочки в тон? Пожалуйста. Ботфорты? Почему нет. Грубые ботинки? Да, конечно! Главное - это ваша собственная уверенность в себе. А остальное опционально.

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