Как носить юбку макси летом 2023? С классической рубашкой

Трендовые вещи то и дело переходят из разряда трендов в разряд классики, когда их пребывание на модной арене перестает зависеть от стремительно сменяющихся тенденций. А иногда это происходит не с отдельными вещами, а с их сочетаниями. Например, комбо из классической рубашки с отложным воротником и юбки макси, в котором Шэрон Стоун произвела фурор на "Оскаре" в 1998 году, давно превратилось в классику не только красных дорожек, но подиумов. А поскольку этой весной юбка макси занимает лидирующую позицию в списке трендов, мы рекомендуем применить этот модный лайфхак на практике и носить ее с рубашками.

Если для красной дорожки стилисты чаще всего выбирают комбо из классической белоснежной рубашки и нарядной юбки, на подиумах мы увидели куда больше различных прочтений этого тренда. У Max Mara, например, нашлось эффектное комбо изо льна: вытянутый силуэт в сочетании с монохромом выгодно подчеркивает фигуру и вытягивает силуэт. Рикардо Тиши в своей последней коллекции для Burberry решил разнообразить привычное комбо, добавив в каждой из его составляющих интересные детали: рубашку он украсил золотыми подвесками, а юбку - прозрачной вставкой. Tod's и Lanvin полностью изменили классический силуэт, решив не заправлять рубашку в юбку: оставив ее навыпуск и используя в качестве пиджака. У Atlein к классической черной юбке макси добавилась рубашка необычного кроя, открывающая линию талии. Это отличный вариант для тех, кто хочет визуально удлинить ноги и подчеркнуть рельефность пресса.

В чем прелесть этой комбинации? Она абсолютно универсальна - в таком наряде можно отправиться на работу, на вечеринку, на свидание и даже на "Оскар", если вы вдруг оказались в списке гостей. Поверх рубашки всегда можно надеть пиджак, кардиган и даже свитер - главное, не бойтесь экспериментировать и находить новые стильные сочетания.

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