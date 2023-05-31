31 мая 2023

31 мая 2023 09:10

Хотите научиться сочетать яркие цвета летом? Есть 5 правил

Оранжевый + фуксия

Хрестоматийное сочетание, которое в 80-е ввел в моду один из лучших колористов в истории - Ив Сен-Лоран. Сегодня это комбо используют все - от Дриса Ван Нотена до Марии Грации Кьюри из Dior. Важное правило: чем ярче один оттенок образа, тем, соответственно, ярче должен быть и второй.

Зеленый + фиолетовый

Еще два цвета, комплиментарных по отношению друг к другу практически в любых оттенках - это зеленый и фиолетовый. Правда, гораздо выигрышнее в сочетании с фиолетовым смотрятся холодные оттенки зеленого, например, насыщенный изумрудный.

Розовый + зеленый

LOEWE осень-зима 2023/24

Это комбо стало особенно популярно в последние пару лет силами стилистов и героинь стритстайла. Здесь возможны самые разные комбинации оттенков обоих цветов. Например, неоновый зеленый с пастельным розовым или оттенок свежей зелени с фуксией. В любом случае они прекрасно уравновешивают друг друга, особенно если один из упомянутых цветов сосредоточить только в аксессуарах.

Разные оттенки розового

Если же вам хочется добавить яркости в собственный гардероб, но при этом совершенно нет желания рисковать и подолгу думать над вариантами сочетаний, то советуем обратить внимание на комбо из разных оттенков одного яркого цвета. Например, розового. Нежно-розовый и взрывная фуксия будут смотреться вместе ничуть не менее выигрышно, чем все та же фуксия в сочетании с ярко-зеленым или оранжевым. Да и барбикор пока никто не отменял.

Розовый + фиолетовый

VERSACE весна-лето 2023

Отлично сочетаются между собой не только контрастные оттенки, но и близкие по тональности. Например, фиолетовый с розовым. Особенно это касается пастельных тонов, но и более яркие тоже подойдут. Беспроигрышный вариант - розовый тотал-лук с фиолетовыми акцентами в виде обуви и аксессуаров.

thesymbol.ru


Просмотров: 162

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 291
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 694
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 079
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 648
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 240
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 085
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 202
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 697
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 738
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 935
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье