Хотите научиться сочетать яркие цвета летом? Есть 5 правил

Оранжевый + фуксия

Хрестоматийное сочетание, которое в 80-е ввел в моду один из лучших колористов в истории - Ив Сен-Лоран. Сегодня это комбо используют все - от Дриса Ван Нотена до Марии Грации Кьюри из Dior. Важное правило: чем ярче один оттенок образа, тем, соответственно, ярче должен быть и второй.

Зеленый + фиолетовый

Еще два цвета, комплиментарных по отношению друг к другу практически в любых оттенках - это зеленый и фиолетовый. Правда, гораздо выигрышнее в сочетании с фиолетовым смотрятся холодные оттенки зеленого, например, насыщенный изумрудный.

Розовый + зеленый

Это комбо стало особенно популярно в последние пару лет силами стилистов и героинь стритстайла. Здесь возможны самые разные комбинации оттенков обоих цветов. Например, неоновый зеленый с пастельным розовым или оттенок свежей зелени с фуксией. В любом случае они прекрасно уравновешивают друг друга, особенно если один из упомянутых цветов сосредоточить только в аксессуарах.

Разные оттенки розового

Если же вам хочется добавить яркости в собственный гардероб, но при этом совершенно нет желания рисковать и подолгу думать над вариантами сочетаний, то советуем обратить внимание на комбо из разных оттенков одного яркого цвета. Например, розового. Нежно-розовый и взрывная фуксия будут смотреться вместе ничуть не менее выигрышно, чем все та же фуксия в сочетании с ярко-зеленым или оранжевым. Да и барбикор пока никто не отменял.

Розовый + фиолетовый

Отлично сочетаются между собой не только контрастные оттенки, но и близкие по тональности. Например, фиолетовый с розовым. Особенно это касается пастельных тонов, но и более яркие тоже подойдут. Беспроигрышный вариант - розовый тотал-лук с фиолетовыми акцентами в виде обуви и аксессуаров.

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