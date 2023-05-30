Лучшее комбо лета— платье с сандалиями. Как их носить

Думаете, компромисс между удобством и стилем недостижим? Возьмем на себя смелость поспорить. Дизайнеры который сезон подряд доказывают, что совместить комфорт и шик в одном образе вполне реально - и даже довольно просто. Во многом этому помогает пересмотр ключевых правил сочетания вещей между собой. Так, например, дизайнеры и трендсеттеры официально легитимизировали ношение платьев и юбок с обувью на плоском ходу. И если весной для таких комбо были актуальны в основном балетки и лоферы, то сейчас стоит присмотреться к удобным сандалиям. Рассказываем, как носить их с платьями и юбками, чтобы выглядеть по-настоящему стильно.

Красота, как известно, вопрос пропорций. Их соотношение - первое, о чем нужно помнить, подбирая обувь к образу. Здесь действует золотое правило: чем объемнее выбранный вами силуэт, тем массивнее и акцентнее должна быть обувь. Поэтому для оверсайз-образов выбирайте сандалии на толстой подошве или даже платформе. Напротив, к лаконичным вещам облегающего кроя отлично подойдут минималистичные сандалии на плоском ходу с тонкими завязками и ремешками. Кстати, модные "шпаргалки" по вариантам сочетаний ищите в актуальных коллекциях Hermes, Alberta Ferretti, Altuzarra и The Row: они подскажут, что выбрать, если вас одолевают сомнения.

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