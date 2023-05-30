30 мая 2023

30 мая 2023 18:04

Лучшее комбо лета— платье с сандалиями. Как их носить

Думаете, компромисс между удобством и стилем недостижим? Возьмем на себя смелость поспорить. Дизайнеры который сезон подряд доказывают, что совместить комфорт и шик в одном образе вполне реально - и даже довольно просто. Во многом этому помогает пересмотр ключевых правил сочетания вещей между собой. Так, например, дизайнеры и трендсеттеры официально легитимизировали ношение платьев и юбок с обувью на плоском ходу. И если весной для таких комбо были актуальны в основном балетки и лоферы, то сейчас стоит присмотреться к удобным сандалиям. Рассказываем, как носить их с платьями и юбками, чтобы выглядеть по-настоящему стильно.

Красота, как известно, вопрос пропорций. Их соотношение - первое, о чем нужно помнить, подбирая обувь к образу. Здесь действует золотое правило: чем объемнее выбранный вами силуэт, тем массивнее и акцентнее должна быть обувь. Поэтому для оверсайз-образов выбирайте сандалии на толстой подошве или даже платформе. Напротив, к лаконичным вещам облегающего кроя отлично подойдут минималистичные сандалии на плоском ходу с тонкими завязками и ремешками. Кстати, модные "шпаргалки" по вариантам сочетаний ищите в актуальных коллекциях Hermes, Alberta Ferretti, Altuzarra и The Row: они подскажут, что выбрать, если вас одолевают сомнения.

The Row Pre-Fall 2023

Hermès весна-лето 2023

Alberta Ferretti весна-лето 2023

Altuzarra весна-лето 2023

thesymbol.ru


Просмотров: 142

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 281
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 689
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 074
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 641
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 231
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 076
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 193
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 691
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 731
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 927
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье