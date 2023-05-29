3 фасона летних топов, которые подойдут к любому образу

Лето - традиционно пора платьев, однако часто нам все-таки хочется выгулять любимые льняные брюки, летящие юбки макси или джинсовые шорты. К ним, разумеется, необходим верх. Причем найти можно такой топ, который действительно подойдет к любому низу. Для этого особенно важно обратить внимание на его фасон. Вот 3 варианта, которые впишутся в любой летний (и не только) лук.

Майка-алкоголичка

Прошлой весной майка-алкоголичка неожиданно для всех стала главным трендом. Она разом заменила нам и яркие футболки с принтами, и облегающие топы с вырезами и даже классические рубашки. Эту хлопковую майку можно интегрировать буквально в любой образ: она будет здорово смотреться с классическими брюками, джинсами, трениками и даже нарядными юбками. Абсолютный маст-хэв на лето.

Топ-халтер

Вырез халтер, который также называют американской проймой, один из главных трендов этого и следующего сезонов. Этот топ фиксируется на шее и открывает плечи. Такой фасон идет практически всем, а еще с легкостью интегрируется в любой гардероб. Он может быть базовым или нарядным - не важно, крой в любом случае останется универсальным.

Топ-бандо

Дизайнеры продолжают вдохновляться трендами 90-х и 00-х, так что в 2023 году мы легко можем увидеть на Белле Хадид такой же образ, как носили супермодели тридцать лет назад. Очередной вернувшийся их прошлого тренд - топы-бандо. Универсальная модель без бретелей может быть выполнена из хлопка, льна и даже денима - в любом случае топ с легкостью впишется в любое модное комбо.

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