29 мая 2023

29 мая 2023 09:09

Как носить модные джинсовые юбки летом

Эмили Синдлев

Одним из главных маст-хэвов этого весенне-летнего сезона, безусловно, стала джинсовая юбка. И это не удивительно: это одна из немногих вещей, которую действительно можно носить круглый год. В начале весны, традиционно больше напоминавшем зиму, мы носили джинсовые миди и макси (именно эти модели завоевали особую популярность) с разнообразными свитерами и кардиганами крупной вязки, худи с капюшоном, ботфортами и грубыми ботинками из кожи. Сейчас, когда температура воздуха днем не опускается ниже отметки в 20 градусов, юбка из денима по-прежнему сможет стать основой десятков стильных образов. Рассказываем, как носить модные джинсовые юбки летом. 

Tibi весна-лето 2023

A.W.A.K.E. Mode весна-лето 2023

Несмотря на общую популярность мини, джинсовые юбки на подиумах и в стритстайл-хрониках гораздо чаще можно встретить в двух других длинах - миди или макси. В целом, такие юбки куда универсальнее коротких, да и простора для творчества при составлении образов дают куда больше. По большому счету, носить такую юбку можно с чем угодно. Один из самых популярных вариантов - тотал-деним. Будучи одной из главных тенденций лета, он обещает заметно сдать позиции к осени, так что не упустите возможность выгулять джинсовые луки сейчас. Сочетайте джинсовую юбку с джинсовым жилетом, топом-бандо или бра - лучшие варианты мы собрали здесь. 

Givenchy весна-лето 2023

Ничуть не хуже будут смотреться с джинсовыми юбками базовые футболки и майки-алкоголички. Такое комбо можно дополнить множеством интересных аксессуаров, а можно оставить простым и расслабленным, добавив лишь любимую пару кроссовок и вместительную сумку. Еще одна хорошая пара для джинсовой юбки - классическая офисная рубашка. Ее можно носить полностью застегнутой и заправленной в юбку, а можно расстегнуть и надеть поверх топа. Одним словом, вариантов масса. Ну а еще больше идей модного вдохновения от известных модниц вы найдете в галерее ниже.

thesymbol.ru


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