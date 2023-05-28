28 мая 2023

28 мая 2023 16:47

Модные стилисты перечислили 12 устаревших летних вещей

Стилисты Рэйчел Варни, Карли Ландиг и Патрик Кенгер перечислили 12 устаревших летних вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалисты посоветовали избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов. "Более светлые тона, например, бежевый или кремовый, мгновенно освежат ваш образ в теплую погоду", - объяснила Ландинг и предложила заменить в образах кожаный ремень плетеным.

Кроме того, эксперты обратили внимание на ретробикини, сандалии, легинсы и топы, оформленные множеством декоративных элементов. Вместо них лучше выбрать слитные купальники в стиле 1990-х годов, сабо, брюки-карго и минималистичные футболки, которые можно сочетать с блейзером и джинсами с широкими штанинами.

Помимо прочего, собеседники издания рекомендовали заменить шлепанцы эспадрильями, украшения из золота - серебром, а солнцезащитные очки в классической черной оправе - более яркими и оригинальными моделями.

В заключение стилисты особенно выделили зауженные джинсы. По их мнению, данный предмет гардероба неудобно носить в жару. Вдобавок они отметили, что подобная вещь давно утратила свою актуальность.


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