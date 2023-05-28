Дом моды Dior вдохновился Фридой Кало для создания новой коллекции

Креативный директор дома моды Dior Мария Грация Кьюри посвятила Мексике и ее многочисленным художникам круизную коллекцию бренда 2024 года. Об этом пишет Hypebae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кьюри посвятила большую часть коллекции художнице-сюрреалистке Фриде Кало, которая была известна своей независимостью и индивидуальностью.

"Мексиканская художница вышла за пределы своего тела через одежду, которая стала представлением, провозглашением, протестом и утверждением", - сказано в заявлении дома моды Dior.

Коллекция бренда состояла из переосмысленных смокингов, бархатных юбок в пол и элегантных пиджаков с объемными плечами и сложными деталями. Таким образом Dior отдал дань уважения Кало, которая стремилась разными границы между мужским и женским в одежде.

В коллекции присутствовали также платья с кружевами и принтами, вдохновленными мексиканской флорой и фауной.