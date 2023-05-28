28 мая 2023

28 мая 2023 15:50

Дом моды Dior вдохновился Фридой Кало для создания новой коллекции

Креативный директор дома моды Dior Мария Грация Кьюри посвятила Мексике и ее многочисленным художникам круизную коллекцию бренда 2024 года. Об этом пишет Hypebae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кьюри посвятила большую часть коллекции художнице-сюрреалистке Фриде Кало, которая была известна своей независимостью и индивидуальностью.

"Мексиканская художница вышла за пределы своего тела через одежду, которая стала представлением, провозглашением, протестом и утверждением", - сказано в заявлении дома моды Dior.

Коллекция бренда состояла из переосмысленных смокингов, бархатных юбок в пол и элегантных пиджаков с объемными плечами и сложными деталями. Таким образом Dior отдал дань уважения Кало, которая стремилась разными границы между мужским и женским в одежде.

В коллекции присутствовали также платья с кружевами и принтами, вдохновленными мексиканской флорой и фауной.


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 262
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 670
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 052
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 621
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 202
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 047
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 170
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 665
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 700
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 902
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье