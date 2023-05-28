28 мая 2023

28 мая 2023 12:00

Худшая одежда для жары

Стилистка Мария Абабкова назвала худшую одежду для жаркого сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания "А теперь внимание!", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистка призвала не носить летом вещи, выполненные из синтетики. По ее словам, данный вид ткани накапливает тепло, и из-за этого становится очень жарко. "В синтетике будете чувствовать себя, как в полиэтиленовом пакете", - предупредила она.

Эксперт посоветовала присмотреться к одежде изо льна, хлопка или вискозы, поскольку они не мешают коже дышать.


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