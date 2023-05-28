28 мая 2023

28 мая 2023 10:40

Стилист дала советы по подбору базового гардероба

Советы по подбору базового гардероба дала в беседе с "Мослентой" стилист и имиджмейкер Мария Трофимова, передает Day.Az.

В первую очередь специалист рекомендовала выбрать несколько базовых цветов для своего гардероба. Легче всего комбинировать черные, белые, серые, бежевые и нежно-розовые вещи. Например, романтичному стилю подойдет нежная, пастельная палитра, преимущественно розовые, лиловые цвета. Для лука в стиле гранж базой будут грязные, темные оттенки, а для сафари-образов подойдут хаки, беж, шоколад.

Самым универсальным элементом гардероба Трофимова назвала джинсы. Их можно носить в любое время года и сочетать в любом стиле в зависимости от кроя. В сдержанном, офисном варианте уместны будут классические, прямые модели средней или высокой посадки, для смелых модниц подойдут трендовые сегодня джинсы низкой посадки. Еще в любом базовом гардеробе должна быть юбка, сейчас особенно актуальна длина макси, и различные аксессуары.

Необходимо иметь в гардеробе и классическую одежду. В любом сезоне хороши белая рубашка, черный брючный костюм, кожаная куртка, бежевое пальто, отметила стилист.


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