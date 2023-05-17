5 стильных и удобных образов для беременных

Беременность - радостный и долгожданный, но при этом волнительный период в жизни женщины. И он вносит серьезные коррективы в образ жизни. Включая, конечно же, манеру одеваться. Бóльшая часть привычного гардероба не годится для женщин "в положении": это неудобно, да и не во все получится чисто физически поместиться. А магазины для будущих мам, тем временем, в большинстве своем предлагают не самые привлекательные и модные опции. Но выход есть всегда, а компромисс между комфортом и стилем вполне достижим. Вот 5 стильных образов, которые скрасят месяцы в ожидании родов.

Оверсайз-рубашка + джинсы

"Беременные" образы - возможно, самое неожиданное применение тренду на низкую посадку. Но именно она способна выручить вас "в положении". Широкие джинсы с низкой посадкой не будут сковывать движений и давить на живот, равно как и "мужская" рубашка объемного кроя (которую, к слову, вы вполне сможете носить и после родов). Дополните образ стильной обувью и сумкой - и вы готовы к выходу.

Брюки палаццо + майка

Ключевое в "беременных" образах - это удобство. Поэтому важно выбирать вещи, которые не давят и дают вам свободно дышать. Вас выручат брюки на резинке или кулиске, которые позволяют отрегулировать уровень посадки и ее плотность. Брюки палаццо и простая белая майка в сочетании с удобной обувью без каблука (скажем, сандалиями или вьетнамками) станут идеальной опцией на лето. Так просто и так стильно.

Трикотажное платье + вьетнамки

Беременность - вовсе не повод полностью отказаться от облегающей одежды в пользу мешковатых вещей. Дизайнер Соня Рикель во время собственной беременности справедливо возмутилась, что большинство брендов предлагает будущим мамам только очень объемные вещи - и сшила для себя платье из тонкого трикотажа, подобное второй коже. Предлагаем обзавестись подобным и вам. Летом оно отлично будет смотреться с массивными вьетнамками на плоском ходу.

Макси + рубашка

Ну а если погода резко станет более прохладной (или вам просто захочется добавить образу элемент многослойности), то накиньте сверху рубашку. Или сразу две - как на последнем показе Bottega Veneta. При желании можно дополнить образ и оверсайз-жакетом.

Мини + поло

Кто сказал, что беременность и мини несовместимы? Рианна уже во второй раз своим примером доказывает, что это заблуждение. Конечно, придется потратить время на поиск мини-юбки, которая сядет на вашу изменившуюся фигуру, но это того стоит. В сочетании с лаконичной рубашкой поло эта вещь будет выглядеть особенно стильно.

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