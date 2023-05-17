Важный тренд лета 2023: деним в технике пэчворк

Пожалуй, ни один современный гардероб не обходится без денима. Удивительно, как брюки, рубашки и куртки из грубой ткани, изначально предназначенные для шахтеров, укрепились в мужском и женском гардеробах и стали его классическими составляющими. И поскольку простыми джинсами уже едва ли кого-то удивишь, дизайнеры продолжают различные эксперименты с денимом. В этом сезоне, наряду с цветным денимом, на пике популярности джинсовые вещи в технике пэчворк. Рассказываем, как носить их в этом сезоне.

Традиционная техника пэчворк подразумевает сшивание лоскутов ткани одинаковой формы, как правило, квадратной. С денимом дело обстоит несколько по-другому. Например, Nensi Dojaka использовали разные оттенки денима, чтобы создать визуальный эффект корректировки фигуры. Внешняя часть джинсов выполнена из более светлой ткани, чем внутренняя, из-за чего ноги кажутся длиннее, а талия тоньше. Еще больше этот эффект усиливает высокая посадка. При этом для создания таких джинсов использован деним в двух классических оттенках, благодаря чему они останутся абсолютно универсальным предметом гардероба, который можно комбинировать с любым верхом. Похожим образом сделана и джинсовая миди из коллекции Rejina Pyo - отличный выбор для тех, кто хочет модную джинсовую юбку, но не хочет быть как все. Ничуть не хуже в технике пэчворк выглядят джинсовые рубашки. Отличный пример - модель из коллекции A.W.A.K.E. Mode Chanel и Givenchy в коллекциях Pre-Fall решили не распределять оттенки равномерно и использовали более темный деним в качестве своеобразных "заплаток".

В чем преимущество такого "разноцветного" денима? Он смотрится куда интереснее классического, но при этом не теряет своей универсальности. Сшитые таким образом джинсы по-прежнему можно носить и с футболками, и с сверкающими топами, и с романтичными блузами и со строгими офисными пиджаками - образ останется стильным и лаконичным. Тем более, что деним, занимающий одну из верхних строчек в списке актуальных трендов сезона, обещает скоро сдать твои позиции. Так что не советуем упускать возможность и носить его прямо сейчас.

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