4 ошибки при выборе аксессуаров, которые испортят образ

Фраза "дьявол в деталях" будто создана для того, чтобы описывать роль аксессуаров в образе. Недооценивать их действительно никак нельзя - а значит, к их подбору стоит отнестись с повышенным вниманием. Ведь именно они способны не только поставить финальные акценты в образе, но и безнадежно его испортить. Рассказываем об основных ошибках в подборе аксессуаров, которые способны испортить ваш лук.

Слишком большая сумка

Большие сумки как никогда в тренде - но стоит понимать, что они не всегда уместны. И хотя многим девушкам кажется, что можно подобрать одну универсальную модель, которая подойдет к любому луку, это далеко не так. Вместительная повседневная сумка не будет уместна в вечернем или коктейльном образе - и не важно, насколько она дорогая.

Все в одном оттенке

Еще одна типичная ошибка - подбор всех аксессуаров в одном оттенке. Не стоит подбирать сумку, шарф, украшения и туфли в одних тонах - это выглядит так, будто вы слишком старались. Расслабьтесь и добавьте образу немного непредсказуемости и небрежности - это гораздо круче.

Украшения из одного комплекта

Украшения часто продаются готовыми комплектами. Казалось бы: не нужно ломать голову, что с чем надеть. Однако смотрится это скучно. Что называется, слишком matchy-matchy. Включите фантазию. Скомбинируйте разные по стилю колье и серьги или кольцо и браслет. И помните: лучше не надевать "все лучшее сразу", а именно - колье, серьги, браслет и кольцо из одного сета.

Перебор со "статусными" аксессуарами

Многие девушки стремятся, чтобы аксессуары как можно красноречивее говорили об их статусе. А потому выбирают узнаваемые модели сумок, а также иные вещи, украшенные логотипами и монограммами. Но переизбыток этих элементов дает ровно обратный эффект - да и в моде уже давно "анонимный шик". Так что иной раз вместо it-bag лучше выбрать что-то менее узнаваемое.

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