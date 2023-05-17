Как носить спортивную одежду на пределами спортзала

Традиционно спортивные вещи давно вышли за пределы спортзалов и стали элементом повседневного гардероба. Мы сочетаем кроссовки с платьями, леггинсы - с женственными блузами и обувью на каблуке, а треники - с классическими жакетами. При этом носить спортивную одежду можно (и нужно) в куда менее контрастных комбинациях - причем не только на тренировку, но и за ее пределами. Тем более, что скоро потеплеет, и отправиться за кофе после занятий можно будет все в том же спортивном образе. Так уже делают многие звездные модницы, и мы предлагаем брать с них пример.

Адаптировать спортивную одежду можно разными способами. Один из них - сочетание спортивных и неспортивных вещей. Кэти Холмс, например, как и Кайя Гербер, носит тренировочные велосипедки с просторной хлопковой рубашкой, а Кендалл Дженнер - сочетает расклешенные брюки для йоги с укороченным трикотажным кардиганом. Ничуть не хуже работают обувь и аксессуары: Ирина Шейк любит комбинировать спортивные костюмы с кожаными ботинками, а Алессандра Амбросио и вовсе носит полностью спортивный лук из леггинсов и свитшота с сумкой Hermès.

Впрочем, существуют и абсолютно спортивные вещи, которые смотрятся в городе уместно благодаря своему дизайну. Это может быть розовый комбинезон для пилатеса в стиле барбикор, как у Хейли Бибер. В сочетании с повязанной на бедрах розовой толстовкой он и вовсе становится самым тредовым луком. Также большое значение имеет материал: например, Риту Ору можно часто заметить в спортивных костюмах из велюра - в лучших традициях стиля нулевых. Одним словом, способов интегрировать спортивную одежду в повседневные луки масса. А чтобы сделать это было еще проще, предлагаем вдохновиться образами звезд в галерее ниже.