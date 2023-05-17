17 мая 2023

17 мая 2023 09:18

Как носить спортивную одежду на пределами спортзала

Хейли Бибер и Кендалл Дженнер

Традиционно спортивные вещи давно вышли за пределы спортзалов и стали элементом повседневного гардероба. Мы сочетаем кроссовки с платьями, леггинсы - с женственными блузами и обувью на каблуке, а треники - с классическими жакетами. При этом носить спортивную одежду можно (и нужно) в куда менее контрастных комбинациях - причем не только на тренировку, но и за ее пределами. Тем более, что скоро потеплеет, и отправиться за кофе после занятий можно будет все в том же спортивном образе. Так уже делают многие звездные модницы, и мы предлагаем брать с них пример. 

Алессандра Амбросио

Адаптировать спортивную одежду можно разными способами. Один из них - сочетание спортивных и неспортивных вещей. Кэти Холмс, например, как и Кайя Гербер, носит тренировочные велосипедки с просторной хлопковой рубашкой, а Кендалл Дженнер - сочетает расклешенные брюки для йоги с укороченным трикотажным кардиганом. Ничуть не хуже работают обувь и аксессуары: Ирина Шейк любит комбинировать спортивные костюмы с кожаными ботинками, а Алессандра Амбросио и вовсе носит полностью спортивный лук из леггинсов и свитшота с сумкой Hermès.

Марк Калман и Белла Хадид

Впрочем, существуют и абсолютно спортивные вещи, которые смотрятся в городе уместно благодаря своему дизайну. Это может быть розовый комбинезон для пилатеса в стиле барбикор, как у Хейли Бибер. В сочетании с повязанной на бедрах розовой толстовкой он и вовсе становится самым тредовым луком. Также большое значение имеет материал: например, Риту Ору можно часто заметить в спортивных костюмах из велюра - в лучших традициях стиля нулевых. Одним словом, способов интегрировать спортивную одежду в повседневные луки масса. А чтобы сделать это было еще проще, предлагаем вдохновиться образами звезд в галерее ниже. 


Просмотров: 107

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 150
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 572
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 955
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 502
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 058
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 916
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 068
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 546
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 575
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 780
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье