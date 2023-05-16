Как носить джинсовку этим летом?

Джинсовая одежда актуальна в любое время года и практически в любой ситуации. Каждый сезон на подиумах всего мира появляются новые стильные модели из денима, которые удачно миксуются с другими вещами. О том, с чем можно комбинировать джинсовку, чтобы выглядеть неотразимо, рассказала Марина Герман - персональный стилист по подбору "гардероба для жизни", эксперт в области fashion-тенденций и истории моды.

Современная жизнь просто немыслима без удобных и красивых джинсовок, джинсов и юбок из денима. Более того, они продолжают оставаться на пике моды год за годом - так что стритстайлеры успели собрать несколько "вечных" комбинаций. Как минимум четыре из них тебе непременно стоит повторить летом-2023!

Total denim

По-прежнему в тренде тотал-деним, и он уже давно не выглядит как подростковый стиль. Подобные look'и прекрасно подойдут девушкам абсолютно всех возрастов. Выходы стритстайлеров и люксовые показы - убедительное тому подтверждение.

Ты можешь совершенно спокойно носить джинсовую куртку или рубашку с джинсами и даже добавить к ним топ из этого же материала. Для завершения образа вполне допустимо "приправить" этот аутфит джинсовой обувью и сумкой. То есть сегодня это уже не только молодежная тема, а тенденция, актуальная для всех, кто хочет выглядеть современно.

Тотал-деним мегапопулярен из-за своей способности гармонично смотреться в любой компоновке. Почти все оттенки этой ткани неплохо сочетаются друг с другом, поэтому совсем не обязательно подбирать предметы одежды тон в тон. А это сильно упрощает задачу!

С платьем

Если ты не готова наряжаться в деним с ног до головы, то стоит попробовать интересное сочетание джинсовой куртки с более элегантными вещами, например, с легким платьем-комбинацией. Такой look выглядит немного расслабленно и очень женственно - стильно, правда?

С классическими брюками

Очень интересно джинсовая куртка смотрится со строгими костюмными брюками или брюками с защипами. Это сочетание будет идеальным для создания повседневных casual-образов, неплохо впишется в деловую (без строгого дресс-кода) и офисную обстановку.

Низ комплекта может быть натуральных оттенков: бежевого, хаки, шоколадного. Подойдут также черный, серый или белый цвета. Отличным решением станет и микс верха из денима с цветными брюками: ярко-розовыми, электрик, оранжевыми. Кстати, комбинация с модными карго - тоже отличная идея!

Со спортивной одеждой

Еще один интересный прием - добавить джинсовую куртку к спортивной одежде. Например, ты собираешься на прогулку в парк или на природу. Если ты надеваешь спортивный костюм с джоггерами, брюками палаццо или со свитшотом, то вместо обычной куртки дополни образ джинсовкой. Получится интересное и необычное смешение стилей, не выходящее за рамки хорошего вкуса.

Чтобы немного оживить этот простой и лаконичный look, попробуй также поэкспериментировать с обувью и аксессуарами. Но предупреждаем: это задачка для фэшэниста со стажем, и, если ты переживаешь из-за результата, начнем с основ - например, джоггеров, свитшота и джинсовки.

В каких случаях уместны вещи из денима?

Надо признать, что они достаточно универсальны - и потому так любимы.

Во-первых, это самый подходящий вариант на каждый день и одно из лучших решений для весеннего и летнего гардероба.

Во-вторых, в такой одежде будет комфортно на загородном отдыхе, в путешествиях, в поездках на машине.

В-третьих, многие организации, отказавшиеся от строгого офисного стиля, не запрещают носить джинсы на работе.

И да, даже в домашней обстановке деним будет смотреться вполне органично. Поэтому пришла пора действовать и дополнить свой гардероб стильными джинсовыми вещами (если до сих пор ты не успела), ведь выходить из трендов они не собираются.

Если эти свежие идеи пришлись тебе по душе, выбери для себя те из них, которые больше всего соответствуют твоему стилю - и вперед, пробуй свежие комбо. Для чего еще нужно лето? :)

thevoicemag.ru