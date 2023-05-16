5 фасонов летних платьев, которые никогда не выходят из моды

Комбинация

Вечная летняя классика - изящная комбинация из струящегося шелка. И хотя в последние годы активно экспериментируя с этим фасоном, повторяя его то в хлопке, то во льне, именно шелковые варианты будут самыми универсальными и удобными в сочетаниях. А сенью то же самое платье можно будет носить под объемный трикотажный джемпер - в качестве юбки.

Платье-рубашка

Не менее универсальным будет и платье-рубашка. Особенно если сделать ставку на модели простых, нейтральных оттенков: белые, голубые, синие, бежевые, черные. Либо в классическую вертикальную полоску, как на строгих мужских сорочках из "хрустящего" хлопка.

Приталенное мини

Когда носить короткие платья, как не летом? Тем более что мини приталенного фасона с чуть расклешенной юбкой остаются на пике популярности вот уже несколько лет подряд. Стилизовать их можно как с туфлями или босоножками на шпильках, так и с обувью без каблуков - например, теми же балетками или грубыми ботинками. А особо смелые модницы вполне могут носить такую вещь в качестве топа, с брюками или джинсами.

Платье-майка

Продолжение бельевой темы, заданной платьями-комбинациями. Платье-майка - это, фактически, тот же фасон, но более закрытый, с широкими бретелями. Также такие платья шьются из более плотных материалов - например, хлопка в рубчик.

Макси с длинным рукавом

Если же вы даже летом предпочитаете платья с длинным рукавом, то отдайте предпочтение силуэту "колонна" - платью длины макси приталенного кроя. Особенно эффектно смотрятся модели, выполненные в технике кроше. Просто наденьте его с плетеной сумкой-корзинкой и сандалиями - и ваш богемный летний образ готов.

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