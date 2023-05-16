16 мая 2023

16 мая 2023 10:48

Во что инвестировать прямо сейчас

Выглядеть "дорого" - не значит увешать себя известными логотипами и знаковыми вещами. И да: для этого вовсе не обязательно тратить много денег. Что для этого нужно? Внимательно выбирать вещи, их цвета и фактуру. Как это сделать? Рассказываем в нашем материале: в нем мы собрали 5 летних вещей, которые выглядят "дорого", даже если не являются дорогими на самом деле. Именно в них стоит инвестировать прямо сейчас.

Темно-синий костюм

Оттенок, который безошибочно считывается как "дорогой" - темно-синий. Особенно в трикотаже, верхней одежде и брючных костюмах. Поэтому советуем сменить привычные черные жакет и брюки на темно-синие. Мелкая вертикальная полоска будет только плюсом: она и добавит строгости, и вытянет силуэт, сделав вас визуально выше и стройнее.

Атласное платье

Еще одна вещь из той же категории - атласное платье. Причем как комбинация, так и более закрытого кроя. Единственное правило: блеск ткани должен быть деликатным, не искусственным, чтобы она была похожа на натуральный шелк. В противном случае вы получите ровно обратный эффект. Самые выигрышные оттенки - пастельные: нежно-голубой, розовый, кремовый.

Кремовые джинсы

Светлый деним всегда добавляет образу шика. Вместо привычных голубых или кипенно-белых джинсов попробуйте выбрать кремовые: этот оттенок будет смотреться изящнее и оригинальнее не только с контрастными темными вещами, но и с близкими по тону светлыми.

Шелковый платок с минималистичным принтом

Шелковый платок - возможно, самый буржуазный аксессуар из всех возможных. К тому же еще и очень многофункциональный: при должной сноровке его можно использовать и как бандану, и как резинку для волос, и как украшение на сумку, и даже в качестве резинки для волос. Главное при этом выбрать универсальный вариант, который не только впишется во все образы, но и будет выглядеть достойно. Лучше всего с этим справляются платки спокойных оттенков с минималистичными принтами. Никаких сумасшедших расцветок в духе Emilio Pucci: их куда сложнее вписать в лук.

Холщовая сумка с кожаными деталями

Качественная кожаная сумка - обычно довольно дорогое удовольствие. А варианты из эко-кожи не всегда смотрятся так же рафинированно. Но выход есть. Многие бренды (даже из числа люксовых) делают холщовые сумки с кожаными деталями - ручками и ремнями. Смотрятся они ничуть не хуже кожаных "собратьев", а стоят на порядок дешевле. Летом такой аксессуар будет как нельзя кстати, а в сочетании с простой классической формой станет вашим вечным спутником на долгие годы.

thesymbol.ru


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