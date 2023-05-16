5 демократичных летних маст-хэвов, которые выглядят дороже своей стоимости

Чтобы выглядеть "дорого", совсем не обязательно тратить крупные суммы денег, ведь даже среди демократичных опций найдутся вещи, которые добавят образу статуса и шика. Много таких вещей иметь не обязательно - мы выбрали всего 5 летних маст-хэвов, которые выглядят дороже своей стоимости.

Льняной жакет

Жакет из льна однозначно попадает в список летних маст-хэвов. В привычном жакете из костюмной шерсти летом будет ходить невозможно, так что легкая льняная модель станет отличной альтернативой. Натуральная ткань хорошо дышит и отводит влагу, так что вам будет комфортно даже в самые жаркие дни. При этом лен всегда выглядит "дорого" и благородно, даже если жакет был куплен в масс-маркете.

Очки минималистиного дизайна

Очень часто солнцезащитные очки могут выглядеть дешево вовсе не из-за реальной цены, а из-за декора. Чем его меньше, тем статуснее и "дороже" будет выглядеть. Присмотритесь к моделям прямоугольной или чуть закругленной по бокам формы в коричневом или черном цвете. Такие очки не только будут эффектно смотреться, но и здорово впишутся в любой образ от классического до спортивного и никогда не выйдут из моды

Босоножки с тонкими ремешками

Еще один летний маст-хэв, который превратит вас в модницу без особых затрат - это модные босоножки с тонкими ремешками. В идеале - выбирать модель на каблуке kitten-heel: они куда изящнее опций на плоском ходу, но при этом достаточно удобные для повседневной носки. Такая обувь красиво смотрится на ноге и здорово подходит и к элегантным платьям, и к простым джинсам.

Брюки с идеальной посадкой

Если уже в примерочной вы видите, что брюки сидят неидеально, либо откажитесь от их покупки, либо будьте готовы нести в ателье и подгонять по фигуре. Неправильная посадка заставит выглядеть дешево любую вещь, даже если это Prada или Saint Laurent. Причем брюк это касается в большей степени - из-за сложного кроя "несовершенств" при посадке может быть куда больше. А вот пара, которая села так, будто брюки сшили специально для вас, будет выглядеть "дорого" в любом случае.

Сумка, держащая форму

Несмотря на популярность сумок-мешков и другие мягких моделей, по-настоящему дорогой образ поможет создать сумка с твердым каркасом. При этом она должна быть максимально простой в дизайне. Гладкая однотонная кожа, никаких надписей и логотипов - ваш аксессуар должен воплощать собой правило "чем меньше - тем лучше". Такая сумка сделает любой образ статусным и прослужит вам далеко не один год.

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