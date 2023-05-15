15 мая 2023

15 мая 2023 15:40

Как составить безупречный образ без трат: модный гид

Для того, чтобы образ выглядел безупречно, совсем не обязательно тратить крупные суммы денег. Зачастую даже из одежды демократичных брендов, которая давно есть в вашем гардеробе, получаются луки, достойные парижской стритстайл-хроники. И помогут в этом лишь несколько простых хитростей. Рассказываем о главных из них.

Выбирайте правильный цвет и фактуру ткани

Даже если фасон у вещи трендовый, а крой - идеально подходит вам по фигуре, образ все равно может получиться визуально дешевым и не очень привлекательным. О цветах, которые сделают любой наряд роскошным читайте по этой ссылке, а о фактурах, которые могут похвастаться теми же свойствами - здесь. 

Стилизуйте по-новому старые вещи

Зачастую простая рубашка или джинсы, которые висят в вашем шкафу уже пару лет и кажутся абсолютно скучными, могут стать основой очень стильного и роскошного образа. Для этого их нужно правильно стилизовать. Рубашки, например, пока позволяет прохладная погода стоит носить друг на друга - инструкция уже ждет вас здесь. А приталенный жакет можно смело носить заправленным в брюки или юбку - так уже делают стилисты из Парижа. Как повторить этот модный трюк, мы рассказали по этой ссылке. А для самых ленивых модников мы собрали целую шпаргалку с готовыми образами из самых базовых вещей их будет очень легко повторить. 

Уделите внимание аксессуарам

Порой старый пиджак в паре с такими же старыми джинсами может смотреться очень эффектно, если в образе будут присутствовать правильные аксессуары. Они моментально превратят базовый набор вещей в стильный аутфит, причем сами они тоже совсем не обязательно должны быть дорогими. О том, какие аксессуары отлично справляются с этой задачей, мы рассказывали здесь. 

thesymbol.ru


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