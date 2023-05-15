15 мая 2023

15 мая 2023 14:14

Самые модные юбки лета-2023

Втеплое время года мы значительно реже носим брюки и джинсы, отдавая предпочтение юбкам и платьям. Правда, чтобы летом выглядеть действительно стильно, их важно правильно выбрать. Чтобы вам проще было сориентироваться в многообразии трендов, мы собрали самые актуальные фасоны платьев здесь, а в этом материале расскажем про трендовые юбки лета 2023. 

Cо шлейфом

Victoria Beckham весна-лето 2023

В этом сезоне в битве за звание самого модного фасона встретились макси и ультрамини. Если вам по душе оба тренда, в весенне-летних коллекциях найдется немало компромиссных моделей - коротких юбок с длинными, достающими до пола шлейфами. Да, для повседневной носки такой фасон может оказаться не самым практичным, однако для особого случая такую юбку стоит иметь в своем арсенале: выглядит она, безусловно, очень эффектно. 

Макси

Dolce & Gabbana весна-лето 2023

И все же борьбу между мини и макси выигрывает последняя: более актуального фасона в весенне-летних коллекциях не найти. Носите макси всегда, везде и во всех случаях. С рубашками, футболками, майками и романтичными блузами. С лодочками, вьетнамками и кроссовками. Абсолютно беспроигрышный вариант в любой ситуации. 

На бедрах

16 Arlington весна-лето 2023

За последние несколько сезонов мы настолько привыкли к атрибутам стиля нулевых, что складывается ощущение, что он не покидал модную арену на десять с лишним лет. Среди них, разумеется, оказалась и юбка с низкой посадкой. Сидящие на бедрах ультрамини, скорее напоминающие пояса, нежели юбки, на подиумах практически не встретить. Их дизайнеры заменили на элегантные миди и изящные макси, что придает юбкам с низкой посадкой особый шик.

Баллон

Proenza Schouler весна-лето 2023

В 80-е эти пышные юбки носили все главные модницы от принцессы Дианы до Мадонны, затем они снова ненадолго показались в нулевых и исчезли с модной арены практически на двадцать лет. Летом 2023 года юбки-баллоны снова вернулись к нам. Когда совсем потеплеет, носите их с облегающими топами и футболками - такой баланс объемов сделает силуэт более утонченным. 

С разрезом

Jason Wu весна-лето 2023

Еще один безусловный хит этого лета - юбки с высокими разрезами. Это могут быть саронги, "карандаши" или простые юбки прямого кроя. Юбка с разрезом на бедре - это не обязательно про большое количество обнаженного тела. Модели длины миди в сочетании с простым закрытым верхом будут вполне уместны даже в офисе. Ну а на вечеринку такую юбку рекомендуем комбинировать с блестящим топом и босоножками на каблуке. 

thesymbol.ru


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