5 моделей летней обуви, которые никогда не выходят из моды

Когда дело доходить до выбора обуви, мы стараемся выбирать качественные модели, которые точно прослужат не один год. Но чтобы обувь действительно носилась несколько лет подряд, обращаться внимание стоит не только на качество материалов и удобство колодки, но и на дизайн. Ведь какой толк от хорошей пары туфель, если она выглядит совсем неактуально и не подходит к большинству вещей в вашем гардеробе. К счастью, существуют модели обуви, которые можно смело носить много лет подряд, ведь они никогда не выходят из моды. Мы выбрали 5 таких пар на лето.

Сандалии на липучках

Пожалуй, одна из самых нужных пар обуви на лето - сандалии. И если "рыбацкие" модели то попадают в список антитрендов, то вновь возвращаются в моду, то классические сандалии на липучках и толстой подошве не теряют своей актуальности никогда. Они здорово подходят к любому наряду: от джинсовых шортов и трикотажной майки до брючного костюма изо льна, а еще хорошо фиксируют ногу, так что в них можно с комфортом преодолевать даже большие расстояния пешком.

Босоножки с тонкими ремешками

В этом сезоне на пике популярности минималистичные босоножки с тонкими ремешками. Впрочем, мы не можем вспомнить сезон, когда эта обувь не была бы актуальна - это фасон на все времена. Такие здорово подойдут к любой одежде: от классических брюк до расслабленных карго, от шелковых юбок-макси до экстремальных мини. С цветом можете определяться сами: благодаря простоте кроя такие босоножки останутся универсальными даже в красном, желтом или голубом оттенке, так что в этом вопросе советуем отталкиваться исключительно от своих предпочтений.

Вьетнамки

Вьетнамки давно перестали быть исключительно пляжной обувью и перекочевали в повседневный летний гардероб. Чтобы пара точно прослужила вам несколько сезонов, выбирайте максимально простой дизайн. В идеале - вьетнамки должны быть из кожаными, а не резиновыми. Тогда они будут уместно смотреться в офисе и даже в ресторане.

Мюли на каблуке

Эта модная обувь не покидает списков трендов уже который сезон, и явно не планирует делать этого в ближайшее время. Популярность мюлей вполне объяснима: больше никакого беспокойства о сложных застежках и вечно развязывающихся шнурках - у этой обуви нет ни того, ни другого. Идеальным выбором станет пара минималистичного дизайна не небольшом каблуке - это может быть kitten-heel или просто невысокая шпилька. Цвет лучше выбирать из классической палитры - так мюли точно не утратят актуальности в ближайшие сезоны.

Кожаные шлепанцы

Еще один комфортный и вневременной вариант летней обуви - шлепанцы. В них не очень удобно ходить на долгие дистанции, зато бесконечно приятно гулять по пляжу или улицам города. Сочетать кожаные шлепанцы можно с платьями - шифоновыми и трикотажными, брюками свободного кроя, юбками-миди и джинсовыми шортами. Выбирая себе пару шлепанцев на это лето, руководствуйтесь одним правилом: чем проще, чем лучше. Вычурный массивный декор быстро теряет актуальность, а минимализм - это вневременной тренд.

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