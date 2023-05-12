12 мая 2023

12 мая 2023 17:00

Что надеть, если вас позвали на свадьбу: 4 беспроигрышных образа

Впереди лето, а значит - сезон свадеб. И это очень ответственное время не только для женихов и невест, но и для их гостей. Готовиться к свадьбам лучше заранее - а значит, иметь в запасе несколько вариантов уместных образов. Если вы оказались в числе приглашенных на торжество, то важно помнить, что вы должны не только выглядеть стильно, но и не затмевать своим образом невесту, ведь это в первую очередь ее праздник. И мы знаем, как выдержать этот баланс. Вот 4 образа, которые стоит иметь в виду, если вы собираетесь на свадьбу.

Жакет и юбка

Классическая двойка с жакетом и юбкой-карандаш - отличный вариант образа для гостьи свадебной церемонии. Торжества имеют свойство затягиваться на целый день, а такой лук будет уместен в любое время суток - и на утренней регистрации в ЗАГСе, и на вечернем банкете. Подберите к нему миниатюрную сумку и аккуратные украшения. Из обуви подойдут как лаконичные балетки, так и изящные слингбэки на небольшой шпильке.

Брючный костюм

Еще один вариант на все случаи жизни - брючный костюм. Если эта опция кажется вам слишком строгой и формальной, то подберите к классической двойке необычную рубашку. Например, с длинным шлейфом, который будет выглядывать из-под жакета.

Маленькое черное платье

Идеальный выбор для любого торжественного мероприятия - маленькое черное платье. Если вы хотите добавить ему немного драмы, то дополните образ длинными оперными перчатками: когда, если не в свадебный сезон? Эта деталь сделает любой образ более запоминающимся и необычным.

Простой топ + юбка макси

Ирина Шейк

Может ли простая белая футболка стать частью праздничного образа? Может - если правильно ее стилизовать. А именно - сочетать с длинными перчатками, массивными украшениями и юбкой в пол. Возьмите пример с Ирины Шейк: именно она доказала нам, что даже базовая вещь может выглядеть торжественно.

thesymbol.ru


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