Осторожно, антитренд! 5 моделей юбок, которые ни в коем случае нельзя носить этим летом

Расставаться с любимыми вещицами сложно, но нужно. И не только потому, что они просто износились: нередко тренды, к которым ты "прикипела", становятся модными изгоями и попадают в список антигероев. И тут выбора совсем нет: или снимаем, или смиряемся с тем, что гардероб становится неактуальным.

В нашем материале мы собрали для тебя пять таких моделей юбок, от которых точно стоит избавиться этой весной-летом: прощайся с ними без сожаления!

Юбка с воланами

Как ее только не называют: юбка-тортик, слоеная, эсмеральда... Имен много, но вывод один: модель безнадежно устарела.Тем более, этот фасон не только придает образу излишнюю инфантильность, но также визуально увеличивает бедра. Тем более, юбку-тортик очень сложно сочетать с любым верхом. Возможно, тебе дороги воспоминания о светлых 2010-х, но правильнее оставить эту вещицу в сердце, а не в гардеробе.

Юбка-карандаш с баской

Не знаем как у тебя, а у нас ассоциация одна: "Та самая учительница английского в средней школе." Баска и правда не полностью исчезла с подиумов, но в сочетании с юбкой-карандаш она уж точно должна пропасть из твоего гардероба. Мы, конечно, понимаем, за что ты любишь баску: она скрывает животик. Но также эта деталь выглядит старомодно и визуально расширяет бедра. Поэтому советуем тебе срочно избавиться от следов преступления против стиля!

Бабушкина скатерть

Ничего не напоминает? Да, нам тоже кажется, что это больше похоже на бабушкину дачную скатерть с кружевной отделкой, чем на стильный предмет гардероба. Поверь, юбка с гипюровыми вставками совсем не то, что нужно твоему гардеробу. Модели, украшенные кружевом, рисунками, крупными вышивками или стразами остались в далеком прошлом. Так что скорее освобождай гардероб от этого ажурного хаоса!

Юбка-шторка...

...или просто кружевная юбка. И правда, все мы грешили 5-8 лет назад и носили (или просто безумно хотели) такую модель, особенно в пастельных тонах (привет, ванильки). Но 2015-й прошел, мода кардинально изменилась. Подобные фасоны (из фактурной ткани или с большим количеством деталей) совершенно не актуальны, так что можешь смело выкидывать.

Шопенка

В народе ее называют просто "юбка-пачка". И, давай начистоту,она до сих пор обожаема, но некогда популярный фасон сейчас возглавил рейтинг антитрендов. Пачка добавляет делает образ детским, незрелым - так что давай оставим этот скоротечный тренд в ностальгии по 2010-м годам и в гардеробе Кэрри Брэдшоу. "Бальные" юбки очаровательно смотрятся на трехлетних малышках и на балеринах, но для уличной моды не подходят совершенно!

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