11 мая 2023

11 мая 2023 17:50

На замену цветочному: 5 модных летних принтов

N°21 Resort 2023

"Цветы? Весной? Как "оригинально"!", - пожалуй, все помнят язвительную цитату главреда Миранды Пристли из знаменитого фильма "Дьявол носит Prada". Отчасти она справедлива. Весенне-летний сезон - это всегда время цветочных принтов. Правда, уже к маю от них начинает слегка укачивать - и это еще не успело начаться лето. Так что нет ничего удивительного в том, что многие девушки находятся в поисках альтернативы. К счастью, она есть - и не одна. Вот целых 5 модных летних принтов, которые с легкостью заменят наскучившие цветочные.

Тропический

ROBERTO CAVALLI весна-лето 2023

Не знаем, планируете ли вы отправляться в отпуск, но уверены в одном: вещи с тропическими принтами вам в любом случае пригодятся. Это ближайшая по стилистике и наиболее понятная альтернатива цветочным паттернам. В конце концов, если путешествие в ближайшее время вам не светит, создать его атмосферу можно с помощью жизнерадостной гавайской рубашки или платья с пальмами.

Градиент

Ferragamo весна-лето 2023

Яркие цвета, плавно переходящие друг в друга - это красиво. А если они нанесены на летящую, струящуюся ткань - то вдвойне. Поэтому в этом сезоне так популярны принты-градиенты. Особенно хорошо они удались новому креативному директору Ferragamo Максимилиану Дэвису.

Зебра

VERSACE весна-лето 2023

COPERNI Resort 2023

Еще одна летняя классика - "животные" принты. И если леопард кажется вам слишком рискованным вариантов, то всегда можно присмотреться к другим вариациям анималистики. Например, зебре. Особенно в тренде зебровый принт в необычных ярких расцветках, но уместен будет и стандартный черно-белый вариант.

Зигзаги

Missoni весна-лето 2023

Принт-зигзаг - классика бренда Missoni, который сейчас активно возрождается силами дизайнера Филиппо Грациоли. В тренде самые разные вариации этого рисунка: крупные, мелкие, цветные, черно-белые - в общем, абсолютно любые.

Горошек

PROENZA SCHOULER весна-лето 2023

SAINT LAURENT весна-лето 2023

Еще одна достойная альтернатива цветам на лето - горошек. Этот принт отлично подойдет тем, кто хочет добавить образу немного романтики. Носите его хоть с ног до головы - но при условии, если это мелкий рисунок. Горох размером с теннисный мячик - это все-таки довольно эксцентричное решение.

thesymbol.ru


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