Как считать людей по одежде: эти оттенки показывают твою статусность и уверенность

Обычно стилисты советуют познакомиться с цветовой теорией и освоить цветовой "круг", который магическим образом должен научить совмещать в одежде 2, 3 и даже больше ярких оттенков. Но начинать лучше с чего-то более простого, например, просто добавить в аутфит хотя бы один "сочный" акцент.

Но какой именно? Давай исходить из того, какое настроение ты хочешь транслировать сегодня. Исследователи одежды Мэри Эллен Роуч и Джоан Эйхер делятся советом, как по цвету одежды определить самочувствие человека - и как самой посылать правильные сигналы.

Стабильность

О том, что у тебя в жизни все в порядке и ничего плохого тебя не волнует, лучше всего говорят голубой и синий. Подсознательно эти оттенки ассоциируются у людей с бескрайним небом, спокойной водной гладью и горизонтом. То есть со спокойствием.

Сила, профессионализм

Не только карьеристки любят черные тотал-look'и - этот цвет считается символом внутренней силы и профессионализма. В этом темном монохроме ничего не отвлекает от работы, строгость настраивает на плодотворный рабочий день - вот так!

Роскошь

Фиолетовый до XIX века считался прерогативой королей и дворян, но и сегодня эта "родословная" лилового цвета до сих пор дает о себе. Благородный глубокий цвет при стилизации выглядит очень стильно и необычно - это выделит тебя из толпы.

Теплота, "уютность"

Здесь совершено ничего неожиданного - все оттенки оранжевого навевают мысли о тепле и доме, поэтому, когда повторяешь эту палитру в своей одежде, посылаешь сигналы о своей же теплоте. Чтобы расположить к себе новых знакомых, надевай разные оттенки оранжевого - это рабочая фишка.

Удачливость

Не обязательно носить с собой четырёхлистный клевер, чтобы не потерять удачу. Достаточно подобрать стильный аутфит в зеленых оттенках. Выбор велик: мятный, бирюзовый, цвет Тиффани, насыщенный зеленый - все вариации в тренде.

Молодость

На желтый обычно решаются далеко не все модницы, и мы понимаем, почему. Жизнерадостный оттенок сразу же привлекает к себе внимание и обычно требует какое-то небанальное "подкрепление". Но он того стоит: желтый ассоциируется с молодостью и энергией. Попробуй замиксовать его с охрой, хаки или приглушенным оранжевым - тогда палитра "свяжется"!

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