Chanel возвращают в моду высокие гетры и микрошорты, как у Джейн Фонды в 80-х

Начало мая выдалось очень плодотворным для Chanel. Месяц начался с Met Gala, посвященного памяти Карла Лагерфельда. Разумеется, большинство гостей по такому случаю выбрало образы, созданные парижским Домом. Было решено не терять времени даром - и следом провести круизный показ в Лос-Анджелесе. Вчера вечером редакторы, инфлюенсеры и знаменитые друзья бренда собрались взглянуть на новую коллекцию авторства Виржини Виар. Место проведения намекало на оммаж старому Голливуду и связям Габриэль Шанель с кинематографом (не все знают, но у нее был контракт на создание костюмов с киностудией MGM), но в итоге источники вдохновения были совсем другими.

Креативный директор Дома решила показать свою версию беззаботной калифорнийской жизни мечты. Ветер в волосах, расслабленные спортивные вещи, которые к вечеру сменяются твидовыми костюмами и сияющими платьями в пол, микроскопические сумки и много-много розового, - так выглядит гардероб жительницы города ангелов по версии дизайнера. Так, впрочем, мог бы выглядеть и экранный гардероб куклы Барби, тем более что играет самую знаменитую игрушку мира в новом фильме Греты Гервиг давняя подруга и лицо Chanel - Марго Робби (которая, к слову, тоже не пропустила показ). Многим, впрочем, показанные образы напомнили о своем другой иконе - Джейн Фонде и ее знаменитых видео-тренировках по аэробике из 80-х. Во всяком случае, манера носить боди и короткие шорты с кроссовками и высокими вязаными гетрами - именно от нее.

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