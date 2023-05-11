11 мая 2023

11 мая 2023 12:00

Chanel возвращают в моду высокие гетры и микрошорты, как у Джейн Фонды в 80-х

Начало мая выдалось очень плодотворным для Chanel. Месяц начался с Met Gala, посвященного памяти Карла Лагерфельда. Разумеется, большинство гостей по такому случаю выбрало образы, созданные парижским Домом. Было решено не терять времени даром - и следом провести круизный показ в Лос-Анджелесе. Вчера вечером редакторы, инфлюенсеры и знаменитые друзья бренда собрались взглянуть на новую коллекцию авторства Виржини Виар. Место проведения намекало на оммаж старому Голливуду и связям Габриэль Шанель с кинематографом (не все знают, но у нее был контракт на создание костюмов с киностудией MGM), но в итоге источники вдохновения были совсем другими.

Марго Роби

Мила Йовович

Эль Фаннинг

Марион Котийяр

Креативный директор Дома решила показать свою версию беззаботной калифорнийской жизни мечты. Ветер в волосах, расслабленные спортивные вещи, которые к вечеру сменяются твидовыми костюмами и сияющими платьями в пол, микроскопические сумки и много-много розового, - так выглядит гардероб жительницы города ангелов по версии дизайнера. Так, впрочем, мог бы выглядеть и экранный гардероб куклы Барби, тем более что играет самую знаменитую игрушку мира в новом фильме Греты Гервиг давняя подруга и лицо Chanel - Марго Робби (которая, к слову, тоже не пропустила показ). Многим, впрочем, показанные образы напомнили о своем другой иконе - Джейн Фонде и ее знаменитых видео-тренировках по аэробике из 80-х. Во всяком случае, манера носить боди и короткие шорты с кроссовками и высокими вязаными гетрами - именно от нее.

thesymbol.ru


Просмотров: 145

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 083
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 518
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 912
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 445
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 988
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 854
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 012
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 494
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 508
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 716
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье