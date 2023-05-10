10 мая 2023

10 мая 2023 13:50

Как выглядят самые модные сандалии лета-2023

"Рыбацкие"

Bottega Veneta весна-лето 2023

Это сандалии на плоском ходу и с закрытым мысом, состоящие из многочисленных кожаных ремешков. И нет, носят их отнюдь не только (и не столько) рыбаки. "Рыбацкие" сандалии - это идеальный компромисс между элегантностью закрытой обуви и удобством летних шлепанцев. К тому же они абсолютно универсальны: носить их можно и с джинсами, и с шортами, и со строгим брючным костюмом, и с расслабленными брюками палаццо, и даже с изящными женственными платьями.

На толстой подошве

Hermès весна-лето 2023

Если же "рыбацкие" сандалии у вас уже есть, то советуем присмотреться к опциям на толстой подошве. Это не только стильно, но еще и удобно: мягкая толстая подошва делает их очень комфортными. А еще они способны сбалансировать пропорции и сделать гармоничным любой образ - даже с оверсайз-вещами. Такие сандалии имеют свойство гармонично смотреться практически с чем угодно - от летящих платьев до строгих брючных костюмов, которым они добавят небрежности.

С тонкими ремешками

Alberta Ferretti весна-лето 2023

А эта опция подойдет адептам абсолютного минимализма. Здесь работает принцип "чем меньше, тем лучше". Тонкая плоская подошва и тонкие ремешки - то, что нужно в жаркие летние дни. Сочетайте такую обувь с лаконичными платьями-рубашками, короткими шортами и широкими льняными брюками.

thesymbol.ru


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