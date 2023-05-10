5 грубых ошибок, которые испортят даже самый модный образ

Для того, чтобы образ получился стильным, не достаточно составить его из трендовых вещей. Очень часто модный лук портит какая-то небольшая деталь, которой вы даже не придаете значение. Мы собрали 5 самых распространенных ошибок, которые способны испортить любой образ.

Одежда подобрана не по размеру

Даже если все вещи в вашем образе отвечают последним тенденциям, а цвета - идеально сочетаются друг с другом, красивого лука не выйдет, если одежда будет неправильно на вас сидеть. Если примеряя одежду в магазине, вы обнаружили, что она сидит неидеально, будьте готовы нести ее в ателье ушивать или не покупайте вовсе. А еще никогда не пытайтесь сделать из обычной посадки оверсайз, покупая жакет или рубашку на два размера больше. Одежда должна быть изначально спроектирована и скроена с учетом оверсайз-посадки - только в этом случае она сядет красиво.

Много ярких оттенков в одном образе

На протяжении последних нескольких сезонов яркие цвета правят бал на подиумах. Сочные оттенки всех цветов радуги захватили подиумы, однако их важно правильно носить. Не старайтесь уместить сразу несколько насыщенных цветов в один образ - это кричаще и безвкусно. Самый безопасный вариант - один акцентный цвет в окружении нейтральной базы. Впрочем, если вы хотите прокачать свои навыки в колористике, сочетайте два ярких цвета в образе, но не больше. Кстати, о самых модных комбинациях трендовых оттенков мы рассказывали здесь.

Наполненные карманы

В этом сезоне гипертрофированные карманы на куртках, брюках и даже юбках стали настоящим трендом. Однако далеко не все из них можно использовать по назначению. Да и в целом, в любые карманы можно класть только те вещи, которые никак не меняют внешнего вида одежды, в противном случае ваш будет выглядеть очень "дешево" и неопрятно.В объемные карманы можно положить плоский кардхолдер или чехол от наушников, а в "плоские" - лучше вообще ничего не класть, пускай они остаются элементами декора.

Случайно торчащее нижнее белье

Нижнее белье напоказ - большой тренд, но только в том случае, если оно изначально было надето, как часть образа. Например, под прозрачную блузу. А вот если бретели от бра случайно показываются из под одежды и совершенно точно не выглядят так, будто это было задумано, очень сильно портят образ. Он сразу теряет всякий шик и выглядит просто неряшливо.

Несколько крупных логотипов

Мы бы не стали категорично называть логотипы антитрендом: все же параллельно с "тихой роскошью" на модной арене продолжает жить стиль Y2K. Здесь главное - не злоупотреблять. Если вы решили надеть вещь с крупным или просто хорошо узнаваемым лого, пускай в образе она будет только одна. Иначе наряд будет смотреться "дешево" вне зависимости от своей стоимости.

thesymbol.ru