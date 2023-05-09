9 мая 2023

9 мая 2023 14:00

Браслеты-каффы — главный аксессуар лета 2023

Рекламная кампания украшений Saint Laurent Fine Jewelry

Говоря об украшениях, многие почему-то абсолютно несправедливо обходят вниманием браслеты. Очень зря: это один из самых заметных аксессуаров, который способен легко превратить незамысловатый образ в по-настоящему блистательный. Поэтому модной девушке без него никак не обойтись. Но какой лучше выбрать? Мы точно знаем: этим летом обязательно нужно обзавестись каффом. Это самая модная модель браслета в этом сезоне, о чем нам многозначительно напомнила вышедшая недавно рекламная кампания первой ювелирной коллекции Saint Laurent, героини которой очень фотогенично пересаживают цветы в огромных золотых каффах (звучит как план на майские!).

Chanel весна-лето 2023

Balmain весна-лето 2023

Слово "cuff" в переводе с английского означает "манжет". Поэтому кафф - это просто-напросто широкий браслет в форме манжета, который плотно облегает запястье, либо же изящно спадает с него. В этом сезоне такие эффектные украшения снова на пике популярности. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть отчеты с Недель моды. Свои версии каффов показали Chanel, Balmain, Rick Owens и многие другие. Носить браслеты-каффы можно очень по-разному. Вы можете надеть два абсолютно одинаковых браслета на оба запястья для идеальной симметрии, либо лишь один для более лаконичного результата (особенно эффектно это будет смотреться с асимметричным топом или платьем с одним рукавом). Можете носить его с вещами с длинным рукавом - чуть закатав рукав, или даже прямо поверх него. А можете полностью открыть руки - так ваши ювелирные находки будут привлекать к себе еще больше внимания. Можете также сочетать крупный кафф с одним или несколькими более тонкими браслетами на другой руке. Надеть браслет-кафф можно с чем угодно - от белых рубашек и свитшотов с простыми джинсами до вечерних платьев.

Rick Owens весна-лето 2023

thesymbol.ru


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