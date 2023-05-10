10 мая 2023

10 мая 2023 12:02

Майка-алкоголичка — главный хит лета. Как ее носить

Прошлой весной майка-алкоголичка неожиданно для всех стала главным трендом. Она разом заменила нам и яркие футболки с принтами, и облегающие топы с вырезами и даже классические рубашки. Спустя год присутствие этого элемента гардероба на модной арене нас ничуть не удивляет, однако вполне актуальным остается вопрос: а с чем такую майку носить? Множество ответов нашлось на подиумах - мы выбрали 5 самых классных. 

Под платье

Brandon Maxwell весна-лето 2023

Если мы решаем надеть что-то под платье или сарафан на бретелях, в большинстве случаев этим чем-то становится белая футболка с небольшим рукавом. В этом сезоне предлагаем немного изменить формулу и заменить футболку майкой-алкоголичкой. Кстати, под платьем-бюстье она будет смотреться ничуть не хуже и сделает его более подходящим для повседневной носки. 

С брюками карго

Coperni весна-лето 2023

Эта комбинация едва ли кого-то удивит: это просто пара из двух очень актуальных вещей. Как потеплеет, добавить к такому сочетанию можно будет лишь въетнамки и солнцезащитные очки, а пока рекомендуем комбинировать майку и карго с яркими джинсовками, объемными бомберами и потертыми косухами. 

Под топ с длинным рукавом

Bottega Veneta весна-лето 2023

В этом сезоне дизайнеры много экспериментируют с непривычной многослойностью, наслаивая друг на друга практически одинаковые вещи. Попробуйте носить майку-алкоголичку под облегающим топом с длинным рукавом. Важно, чтобы ткань верхнего "слоя" была полупрозрачной и позволяла майке просвечиваться. Такое комбо то покидает список трендов, то возникает в нем вновь: например, 20 лет назад его носили модные героини сериалов, вроде Кэрри Брэдшоу. И вот - оно снова в тренде. 

С джинсами прямого кроя

GCDS весна-лето 2023

Еще один базовый вариант, который не отличается особым новаторством, но выглядит всегда очень стильно. И весь секрет именно в этой простоте. Главное здесь - хорошие джинсы с правильной посадкой. А дальше - образ можно дополнять любыми вещами: от кроссовок и объемного худи с капюшоном до лодочек на шпильке и плечистого жакета. 

С нарядной юбкой

Michael Kors весна-лето 2023

Летний вариант нашего любимого комбо с нарядной юбкой и свитером, которое становится настоящим спасением каждый осенне-зимний сезон. Юбку выбирайте любую: это может быть атласная юбка-баллон (да, они снова в тренде), облегающий "карандаш" с соблазнительным вырезом или яркая модель, усыпанная стразами и пайетками. Такой вариант подойдет и для вечеринки, и на каждый день, когда появится желание нарядиться без повода. 

thesymbol.ru


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