10 мая 2023

10 мая 2023 09:11

5 модных приемов, которые визуально стройнят

Одежда способна как заметно прибавить несколько лишних килограммов, так и удачно скрыть недостатки и ненужные объемы. Чтобы второй вариант удавался чаще, нужно знать тип своей фигуры, правильно работать с пропорциями и пользоваться стилистическими приемами, которые стройнят буквально всех. Мы собрали 4 таких способа, которые стоит учесть при составлении образов. 

Монохром

Вещи одного и того же оттенка создают цветовую вертикаль, которая визуально вытягивает фигуру и стройнит. Чтобы образ в одной цветовой палитре не выглядел скучно, отдайте предпочтение ярким цветам вместо базовых тонов, поиграйте с фактурами и материалами вещей и дополните лук акцентными аксессуарами. 

Брюки с высокой посадкой и стрелками

Если ваша цель - скрыть пару лишних кг, то из богатого разнообразия актуальных фасонов выбирайте брюки с высокой талией. Такой прием эффективно работает для любой комплекции тела. Важный нюанс: брюки должны быть длинными и частично или полностью скрывать обувь - такой прием ко всему прочему визуально удлинит ноги. Стрелки или же актуальные в этом сезоне разрезы на брюках создадут необходимую вертикаль, которая тоже сработает на эффект "бесконечных" и стройных ног. 

Платья на запах

Такой фасон платьев тоже отлично подходит для любого типа фигуры. Его крой создает вертикальную полосу в образе, которая визуально делает стройнее (по такому же принципу работают вещи с геометрическими принтами в виде вертикальных или диагональных линий). Важно, чтобы платье при этом акцентировало внимание на талии и свободно сидело в районе бедер. 

Брюки клеш

Про чудодейственные свойства фасона клеш мы уже не раз упоминали, поэтому, пока такая модель остается одной из самых популярных, нельзя упускать момент. Клеш и делают ноги бесконечно длинными, прибавляя рост, и визуально убирают лишние объемы на бедрах, и добавляют образу женственности. Всего одна вещь - решение сразу нескольких проблем. Один нюанс: клеш лучше сочетать с обувью на каблуке или на массивной толстой подошве. 

V-образный вырез

Этот прием тоже работает по принципу вертикали. V-образный вырез удлиняет шею, уравновешивает широкие плечи и вытягивает силуэт. К тому же, такой фасон делает акцент на красивом декольте и подчеркивает тонкие ключицы. 

thesymbol.ru


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