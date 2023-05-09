Достаем казаки и ковбойские шляпы: coastal cowgirl — новый тренд из тиктока

Тикток продолжает превращать в тренды все, что попадает в поле зрения его пользователей. От бесконечных "-коров" и "эстетик" уже немного укачивает, но это уже не остановить. И только вам выбирать, что испытывать по этому поводу: раздражение или все-таки воодушевление. В любом случае, на просторах самой популярной соцсети появился еще один тренд - и на этот раз не такой экстремальный, как барбикор. Он называется coastal cowgirl aesthetic. Из названия примерно понятно, что главный источник вдохновения этой эстетики - стиль вестерн. Ковбойские сапоги-казаки, шляпы, кожаные куртки и много-много денима - вот как выглядит гардероб самопровозглашенных coastal cowgirls. И это идеальная униформа на предстоящее лето.

Эту эстетику отличает то расслабленный вайб и отсутствие ощущения костюма. Многие "-коры" выглядят так, будто их адепты постоянно находятся на костюмированных вечеринках. Но это не тот случай. Никто не заставляет вас одеться в костюм ковбойши. Достаточно одной детали в этом стиле. Например, казаков, которые уже давно стали классикой обувного гардероба. Или ковбойской шляпы, которая добавит образу экстравагантности. Или например, кожаной косухи, чтобы накинуть сверху в прохладную погоду. Еще одна примета городских "ковбойш" - одежда с бахромой и из замши. При этом вторая часть стиля - это курортная одежда. Поэтому приветствуется сочетание элементов вестерна с легкими летящими платьями, короткими шортами, топами-бра и другими подобными вещами.

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