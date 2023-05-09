5 вещей, которые можно носить в любом возрасте

Многие стилисты штампуют многочисленные списки вещей, которые можно и нельзя носить в том или ином возрасте. Мы же уверены, что можно (и нужно!) выбирать одежду, которая никак не привязана к цифре в паспорте. Как собрать такой гардероб, который будет одинаково уместен и в 20, и в 40, и в 60? Следуйте нашим рекомендациям. Собрали 5 вещей, которые можно носить абсолютно в любом возрасте - и выглядеть при этом просто потрясающе.

Брючный костюм

Здесь не будем оригинальными: хорошо сидящий брючный костюм нужен всем. Он уместен в любой ситуации, а при правильно подобранном крое идет абсолютно всем. Советуем сделать ставку на объемную посадку, как с мужского плеча: она останется актуальной еще очень долго, поможет создать красивый силуэт и обеспечит комфорт. Еще один плюс - огромное количество способов стилизации: носить костюм можно и с кроссовками, и с лоферами, и с туфлями, босоножками и ботильонами на каблуках. А можно и вовсе носить части комплекта по отдельности: например, жакет с джинсами, а брюки - с трикотажным джемпером. Разве не выгодная инвестиция?

"Мужская" рубашка

Еще одна вещь из разряда универсальных - простая белая рубашка. Лучше всего выбирать объемный крой - как будто вы позаимствовали ее из гардероба бойфренда. Лучше всего впишутся в любые образы однотонные варианты из хлопка, похожие на офисные. Носить такую сорочку можно и по прямому назначению - с брюками и юбками, и поверх топа или бра, и даже вместо платья, если длина позволяет.

Объемный кардиган

Комфортный трикотаж - тоже необходимая покупка для всех. Отдавайте предпочтение объемным вариантам: облегающие и укороченные, как в последних коллекциях Jacquemus, вряд ли останутся в тренде надолго - да и в любом случае не факт, что обрадуют вас через несколько лет.

Бежевый тренч

Тренчи можно любить или ненавидеть, но одно совершенно очевидно: год за годом они не сдают своих позиций и продолжают доказывать свою универсальность. Рецепт идеального тренча прост: базовый бежевый цвет, прямой минималистичный крой, длина ниже колена. Вот увидите: при соблюдении всех пунктов о покупке вы не пожалеете.

Джинсы с высокой посадкой

Знаем, прямо сейчас самые модные модели джинсов - с низкой посадкой в духе нулевых. Но поверьте: высокая посадка станет стратегически правильным решением. Она удобнее, подходит практически всем и вряд ли когда-нибудь по-настоящему выйдет из моды. Так что советуем выбрать именно ее - вы еще не раз убедитесь в правильности этого решения.

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