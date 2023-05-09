Какая весна, такие и босоножки. Открытая обувь с мехом — очень эффектный тренд

Мех на обуви из осенне-зимних коллекций едва ли кого-то удивит - половину осени, всю зиму, а в нашем климате еще и раннюю весну весну, мы не снимая носим сапоги, ботинки и ботильоны с меховой отделкой. В них всегда тепло и уютно, да и выглядят они крайне привлекательно. Однако в коллекциях осенне-зимнего сезона 2023/24, показы которых идут прямо сейчас, дизайнеры решили дополнить мехом, на первый взгляд, максимально не подходящую для этого обувь - босоножки. Да, этот тренд с трудом можно отнести к разряду практичных, однако он однозначно заслуживает вашего внимания.

Одной из самых заметных обувных пар в этом сезоне Недель моды, безусловно, стали меховые босоножки Gucci. У команды дизайнеров, впервые создававших коллекцию без участия Алессандро Микеле, получился очень эффектный оммаж на легендарные меховые лоферы, которые экс-креативный директор бренда представил в первый год на этом посту. Эти босоножки сами по себе выглядят весьма эффектно, однако на контрасте с прозрачными платьями, которые они дополняли на показе, этот эффект возрастает в разы. Прием "сочетание несочетаемого" выбрал и Дэниел Ли для своей дебютной коллекции Burberry: бархатные босоножки через палец он украсил меховыми хвостами. У MSGM и Sportmax меховая оторочка украсила босоножки классической модели: на высокой шпильке и с тонкими ремешками на пальцах и лодыжке. Кстати, у MSGM, как и у Gucci, меховая обувь составила пару прозрачным вещам. А вот Khaite выбрали несколько другую тактику и полностью покрыли обувь цветным искусственным мехом, не исключая даже каблук. Получилась обувь, чем-то напоминающая домашние тапочки. Одним словом - вариантов прочтения этого необычного тренда великое множество, так что если вы хотите интегрировать его в свой гардероб, выбирайте любую понравившуюся опцию.

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