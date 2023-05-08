Разбор гардероба: как организовать пространство и избавиться от лишнего

Длинные выходные - отличное время не только для того, чтобы отлично выспаться и провести время с друзьями, но и заняться организацией пространства в доме. Весенняя уборка поможет навести чистоту не только в квартире, но и в мыслях - о том, как это работает, мы рассказывали здесь. И все же, если вы не готовы начинать масштабную ревизию во всем доме, начать советуем с самой любимой его части - с гардероба. А несколько советов ниже помогут вам в этом.

Подойдите к делу основательно

Даже если вы уверены, что знаете каждую вещь в своем гардеробе, это скорее всего не так. Даже у самых организованных из нас в глубине шкафа порой оказываются брюки или пара туфель, которые были куплены очень давно, а затем забыты на года. Так что не стоит лениться: доставайте вообще все, что найдете. Это поможет получить полное представление о том, что у вас в принципе есть. Далее разбор всего этого богатства необходимо провести в несколько этапов - о них читайте по этой ссылке.

Воспользуйтесь "методом трех вопросов"

Этот нехитрый метод придумала популярная в TikTok стилист Эллисон Борнштейн. И изначально он предназначался не для разбора старых вещей, а для покупки новых, однако применить его можно и во время ревизии. Концепция максимально проста: у вас есть какая-то вещь и есть три вопроса, на которые вы должны ответить. В зависимости от того, сколько ответов будут положительными, а сколько - отрицательными, вещь можно отправить либо обратно в шкаф либо на выброс (а если она в хорошем состоянии, то лучше на благотворительность). О том, как работает "метод трех вопросов", читайте здесь.

Отправляйтесь на шопинг...

... в собственном гардеробе. Такой подход предлагает концепция closet shopping. Если верить словарю Urban Dictionary, "closet shopping" - это подход, при котором привычный шопинг заменяет нахождение в собственном гардеробе вещей, про которые вы благополучно забыли. И это лучшая альтернатива совершению импульсивных покупок. Подробную инструкцию ищите здесь.

Посмотрите на старые вещи по-новому

Даже самым осознанным потребителям время от времени надоедает весь имеющийся гардероб. Что делать в таком случае? Мы знаем несколько способов заново влюбиться в собственные вещи и посмотреть на них новыми глазами. Рассказываем о них по этой ссылке.

Оставьте главные маст-хэвы

Конечно, когда вы войдете во вкус, вам захочется избавиться от максимального количества вещей и увидеть как можно больше свободных полок. Однако не увлекайтесь слишком сильно - изучите наш список маст-хэвов на все времена и оставьте их в своем гардеробе. Потому что они точно не потеряют актуальности не только в следующем сезоне, но и много сезонов спустя.

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