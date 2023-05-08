Не понимаете, как одеться по погоде? Вот 5 стильных образов, которые легко повторить

Начало мая в этом году выдалось холодным. Летящие платья и балетки, которые мы успели выгулять в апреле, опять отправились в шкаф, а в ход пошли пальто и свитеры. Правда от зимних холодов погода все равно сильно отличается, и из-за этого не всегда понятно, в чем вообще выходить на улицу. Мы выбрали 5 готовых образов, идеально подходящих для холодного мая. И их очень легко повторить.

Джинсовая макси и бомбер

Джинсовые юбки-макси настоящий хит этого сезона. И если летом мы будем носить их с майками-алкоголичками и кожаными сандалиями, сейчас в пару такой юбке лучше выбрать водолазку с высоким горлом и высокие кожаные ботинки на случай дождя. Идеальным дополнением к такому луку станет утепленный бомбер - получится тепло, удобно и очень стильно.

Широкие брюки и многослойный верх

Многослойность - ключ к комфорту в условиях постоянно меняющейся погоды. К счастью, в этом сезоне она еще и в тренде. Вы можете надеть хлопковый лонгслив на майку алкоголичку, а поверх лонгслива - просторный теплый свитер. Дополнить такой верх-конструктор можно широкими брюками и любой удобной обувью, а поверх - классический тренч. Если вдруг вам станет жарко, любой из "слоев" можно будет снять.

Прямые джинсы и кожаный бомбер

Уже который сезон кожаные бомберы не сдают своих позиций. Эти объемные куртки когда-то давно были фирменной одеждой американских летчиков, пока не перекочевали в повседневный мужской, а потом и женский гардероб и укрепились там в статусе классики. Комбинировать бомбер можно с любой одеждой, однако для долгой прогулки советуем остановиться на самом простом сочетании - с прямыми джинсами и кедами.

Мини, свитер и длинное пальто

Любимое комбо звездных модниц вроде Хейли Бибер и Эльзы Хоск. Мини-юбку обязательно дополните капроновыми колготками и контрастными носками белого цвета. В качестве обуви подойдут лоферы или кроссовки в ретро-стиле. Закрытый верх из футболки и свитера не только уравновесит длину юбки, но и согреет. А длинное пальто не позволит замерзнуть ногам в тонких колготках.

Спортивный костюм и пальто

Спортивный костюм - лучшая одежда для долгих прогулок или расслабленного воскресного бранча с подругами. Правда чтобы на улице вы не выглядели так, будто идете на тренировку, в качестве верхней одежды рекомендуем выбрать не куртку, а пальто. Получится классный образ из категории "сочетание несочетаемого".

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