5 простых сочетаний, которые никогда не выйдут из моды

Кто из нас не ломает голову, в очередной раз стоя у шкафа и выбирая, в чем выйти из дома? Эта проблема знакома почти всем. Но она решаема: для этого нужны готовые формулы образов, которые выручат в любой ситуации. Причем зачастую эти комбинации вещей могут служить вам не один год. Рассказываем про 5 вариантов простых и понятных сочетаний, которые никогда не выйдут из моды - возьмите их на заметку.

"Мужская" рубашка + джинсы с высокой талией

Классическая рубашка, будто с мужского плеча - вещь, которая точно не подвластна никаким трендам. Как и хорошо сидящие брюки с высокой талией - свою долговечность, в отличие от трендовых моделей с низкой посадкой, они доказали уже давно. Вместе из них получается отличный образ на каждый день - одеться так можно всегда, когда вы не знаете, что надеть. А если расстегнуть несколько верхних пуговиц у рубашки, то можно добавить образу нужную долю небрежности.

"Канадский смокинг"

Тотал-деним уже объявили одним из главных трендов сезона, но, по правде говоря, он всегда в моде. Рубашка или куртка из денима с джинсами - это вечная классика. Главное подобрать правильный крой. Дополнят образ аксессуары (например, контрастный ремень) и завершающие штрихи - например, элегантное пальто или жакет, накинутый сверху.

Рубашка в полоску + темные брюки

Хорошая базовая альтернатива однотонной сорочке - вариант в вертикальную полоску. Она будет зрительно вытягивать силуэт - а значит, стройнить. Усилить эффект можно темными широкими брюками с высокой посадкой - в них ваши ноги будут буквально бесконечными. Финальный штрих - крупные "мужские" часы с металлическим браслетом.

Светлый тренч + широкие брюки

Еще одно комбо, неподвластное времени. В таком виде можно пойти куда угодно - хоть на свидание, хоть на выставку в музей, хоть на работу (при условии, конечно, что у вас не очень жесткий дресс-код). В прохладную погоду дополните его объемным джемпером из шерсти или кашемира, а в более теплую - базовой белой футболкой.

Юбка-миди + кожаная куртка или жакет + высокие сапоги

Красота, как известно, - вопрос пропорций. В этом комбо с ними как раз все в порядке. Юбка-миди с высокой талией вкупе с сапогами сделает ваши ноги буквально бесконечными. А кожаная куртка или жакет добавят луку контрастности и драмы. Особенно здорово будет смотреться гладкая кожа на контрасте с более шероховатой фактурой юбки - например, если она будет сшита из твида или шерсти.

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