8 мая 2023

8 мая 2023 09:55

5 простых сочетаний, которые никогда не выйдут из моды

Кто из нас не ломает голову, в очередной раз стоя у шкафа и выбирая, в чем выйти из дома? Эта проблема знакома почти всем. Но она решаема: для этого нужны готовые формулы образов, которые выручат в любой ситуации. Причем зачастую эти комбинации вещей могут служить вам не один год. Рассказываем про 5 вариантов простых и понятных сочетаний, которые никогда не выйдут из моды - возьмите их на заметку.

"Мужская" рубашка + джинсы с высокой талией

Классическая рубашка, будто с мужского плеча - вещь, которая точно не подвластна никаким трендам. Как и хорошо сидящие брюки с высокой талией - свою долговечность, в отличие от трендовых моделей с низкой посадкой, они доказали уже давно. Вместе из них получается отличный образ на каждый день - одеться так можно всегда, когда вы не знаете, что надеть. А если расстегнуть несколько верхних пуговиц у рубашки, то можно добавить образу нужную долю небрежности.

"Канадский смокинг"

Тотал-деним уже объявили одним из главных трендов сезона, но, по правде говоря, он всегда в моде. Рубашка или куртка из денима с джинсами - это вечная классика. Главное подобрать правильный крой. Дополнят образ аксессуары (например, контрастный ремень) и завершающие штрихи - например, элегантное пальто или жакет, накинутый сверху.

Рубашка в полоску + темные брюки

Хорошая базовая альтернатива однотонной сорочке - вариант в вертикальную полоску. Она будет зрительно вытягивать силуэт - а значит, стройнить. Усилить эффект можно темными широкими брюками с высокой посадкой - в них ваши ноги будут буквально бесконечными. Финальный штрих - крупные "мужские" часы с металлическим браслетом.

Светлый тренч + широкие брюки

Еще одно комбо, неподвластное времени. В таком виде можно пойти куда угодно - хоть на свидание, хоть на выставку в музей, хоть на работу (при условии, конечно, что у вас не очень жесткий дресс-код). В прохладную погоду дополните его объемным джемпером из шерсти или кашемира, а в более теплую - базовой белой футболкой.

Юбка-миди + кожаная куртка или жакет + высокие сапоги

Красота, как известно, - вопрос пропорций. В этом комбо с ними как раз все в порядке. Юбка-миди с высокой талией вкупе с сапогами сделает ваши ноги буквально бесконечными. А кожаная куртка или жакет добавят луку контрастности и драмы. Особенно здорово будет смотреться гладкая кожа на контрасте с более шероховатой фактурой юбки - например, если она будет сшита из твида или шерсти.

thesymbol.ru


Просмотров: 157

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 050
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 483
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 886
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 418
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 950
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 813
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 984
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 464
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 452
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 680
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье