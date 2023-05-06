5 стильных образов, которые нужно повторить этим летом

Помните сцену из фильма "Бестолковые", где главная героиня автоматически подбирает себе образ в специальной программе на компьютере? Готовы поспорить, что каждая девушка хоть раз мечтала о такой опции, которая заметно облегчит ее жизнь и избавит от необходимости думать и выбирать, что же надеть сегодня. Мы хотим предложить вам нечто подобное. А именно - подборку простых, но очень стильных летних образов, которые можно без особого труда повторить. Это универсальная модная "шпаргалка", которая выручит в любой непонятной ситуации. тем более что все составляющие этих образов у вас наверняка уже есть.

Белая футболка + джинсы

Что может быть проще? Эту классическую формулу базового образа нам подарили Марлон Брандо и Джеймс Дин - как это часто бывает, девушки позаимствовали решение из мужского гардероба. Отличный выход в любой непонятной ситуации. Главное следить за тем, чтобы крой джинсов и футболки был актуальным и подходил вам. А в прохладную погоду можно накинуть сверху трикотажный джемпер. Из обуви же к этому комбо одинаково подойдут и кроссовки, и сандалии, и каблуки, и даже балетки.

Юбка-макси + футболка + сандалии

Расслабленное комбо для отпуска и неспешных прогулок по городу. Юбка-макси из летящей ткани добавит образу чувственности, а простая белая футболка -расслабленности. Последний штрих - трендовые сандалии на плоском ходу, в которых можно провести хоть целые сутки. Дополните образ плетеной сумкой из рафии - и в путь.

Мини-платье + "мужская" рубашка

Кокетливое мини-платье здорово уравновесит белая оверсайз-рубашка, как с мужского плеча. Она и поможет спастись от внезапных порывов прохладного ветра, и просто снизит градус градус образа, сделав его более повседневным и в меру небрежным.

Боди + льняные брюки + рубашка

Еще одно расслабленное летнее сочетание, которое лучше всего будет смотреться на берегу моря или у бассейна. Летящие брюки изо льна выручат в любую жару, а боди изящно заменит топ (если сразу после прогулки планируется погружение в море, то с этой функцией справится и купальник). Рубашка же добавит образу еще больше небрежности и станет акцентом: в жару ее можно повязать на бедрах, а в прохладу накинуть на плечи.

Брючный костюм + бра

Пожалуй, лучший способ носить ультрамодные топы-бра. Просто наденьте такой топ под оверсайз-жакет мужского кроя - такой контраст между маскулинными и феминными деталями всегда хорошо работает. Ну а чтобы не уходить с головой в амплуа femme fatale, советуем отказаться от высоких шпилек в пользу вьетнамок на массивной подошве или лоферов.

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